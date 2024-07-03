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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украине говорят, что она слишком коррумпирована, чтобы вступить в НАТО - Telegraph

Украине говорят, что она слишком коррумпирована, чтобы вступить в НАТО - Telegraph

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 03:33  •  3372 просмотра

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На предстоящем саммите НАТО Украине скажут, что для вступления в Альянс ей необходимо принять дополнительные меры для борьбы с коррупцией.

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Украине скажут, что она пока слишком коррумпирована, чтобы присоединиться к Альянсу. Об этом пишет британская газета The Telegraph Daily со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Альянс потребует от Киева "дополнительных шагов" до того, как переговоры о членстве продвинутся, заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США.

Позиция будет изложена в письменной форме в коммюнике НАТО, которое будет подписано на ежегодном саммите Альянса, который продлится с 9 по 11 июля.

"Поскольку они продолжают проводить эти реформы, мы хотим похвалить их, мы хотим поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо сделать, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Это приоритет для многих из нас за столом", - сказал чиновник The Telegraph.

Украинская система ДЕЛЬТА успешно интегрирована с польской TOPAZ на учениях НАТО1 июля 2024, 23:26 • 19718 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
natoNATO
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