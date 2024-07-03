Украине говорят, что она слишком коррумпирована, чтобы вступить в НАТО - Telegraph
Киев • УНН
На предстоящем саммите НАТО Украине скажут, что для вступления в Альянс ей необходимо принять дополнительные меры для борьбы с коррупцией.
На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Украине скажут, что она пока слишком коррумпирована, чтобы присоединиться к Альянсу. Об этом пишет британская газета The Telegraph Daily со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Альянс потребует от Киева "дополнительных шагов" до того, как переговоры о членстве продвинутся, заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США.
Позиция будет изложена в письменной форме в коммюнике НАТО, которое будет подписано на ежегодном саммите Альянса, который продлится с 9 по 11 июля.
"Поскольку они продолжают проводить эти реформы, мы хотим похвалить их, мы хотим поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо сделать, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Это приоритет для многих из нас за столом", - сказал чиновник The Telegraph.
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