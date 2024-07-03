Україні кажуть, що вона занадто корумпована, щоб вступити в НАТО - Telegraph

На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні скажуть, що вона наразі занадто корумпована, щоб приєднатися до Альянсу. Про це пише британська газета The Telegraph Daily з посиланням на джерела, передає УНН.

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Альянс вимагатиме від Києва "додаткових кроків" до того, як переговори про членство просунуться, заявив високопоставлений чиновник Державного департаменту США.

Позиція буде викладена в письмовій формі в комюніке НАТО, яке буде підписано на щорічному саміті Альянсу, який триватиме з 9 по 11 липня.

"Оскільки вони продовжують проводити ці реформи, ми хочемо похвалити їх, ми хочемо поговорити про додаткові кроки, які необхідно зробити, особливо у сфері боротьби з корупцією. Це пріоритет для багатьох з нас за столом", — сказав чиновник The Telegraph.