Україні кажуть, що вона занадто корумпована, щоб вступити в НАТО - Telegraph
Київ • УНН
На майбутньому саміті НАТО Україні скажуть, що для вступу до Альянсу їй необхідно вжити додаткових заходів для боротьби з корупцією.
На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні скажуть, що вона наразі занадто корумпована, щоб приєднатися до Альянсу. Про це пише британська газета The Telegraph Daily з посиланням на джерела, передає УНН.
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Альянс вимагатиме від Києва "додаткових кроків" до того, як переговори про членство просунуться, заявив високопоставлений чиновник Державного департаменту США.
Позиція буде викладена в письмовій формі в комюніке НАТО, яке буде підписано на щорічному саміті Альянсу, який триватиме з 9 по 11 липня.
"Оскільки вони продовжують проводити ці реформи, ми хочемо похвалити їх, ми хочемо поговорити про додаткові кроки, які необхідно зробити, особливо у сфері боротьби з корупцією. Це пріоритет для багатьох з нас за столом", — сказав чиновник The Telegraph.
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