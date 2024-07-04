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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский рассказал, обсуждается ли вступление Украины в НАТО по "немецкой модели"

Зеленский рассказал, обсуждается ли вступление Украины в НАТО по "немецкой модели"

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 10:28  •  2248 просмотра

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Зеленский говорит, что Украина не получала официального предложения о вступлении в НАТО по "немецкой модели", но если такие предложения появятся, необходимо учитывать мнение всего общества.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получала  официального предложения о вступлении в НАТО по "немецкой модели". Но если такие предложения будут, то необходимо будет понять мнение всего общества. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский  в интервью Bloomberg в среду, пишет УНН.

Детали 

Зеленский указал, что Украина ни разу не получала  подобного официального предложения. 

"Вторая история  - я являюсь президентом и гарантом Конституции и, если мы говорим о каких-то изменениях относительно наших территорий, это изменения Конституции и это преступление.  Поэтому, если нам предлагают немецкую модель или еще какую-то или корейскую или т.д. в любом случае, то надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается. После этого понять мнение всех нас. Не только мое, а прежде всего всего всего общества", - заявил Президент.

Дополнение 

В  материале New York Times в мае 2023 года говорилось, что Западная Германия может стать моделью для принятия Украины в блок НАТО.  Издание писало, что США и Европа обсуждали, как гарантировать безопасность Украины после прекращения боевых действий с россией, даже без победы. 

"Немецкая модель"  подразумевает то, что Украину могут немедленно принять в НАТО, но "без территорий, на которых идут военные действия".

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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