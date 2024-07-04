Зеленский рассказал, обсуждается ли вступление Украины в НАТО по "немецкой модели"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получала официального предложения о вступлении в НАТО по "немецкой модели". Но если такие предложения будут, то необходимо будет понять мнение всего общества. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg в среду, пишет УНН.

Детали

Зеленский указал, что Украина ни разу не получала подобного официального предложения.

"Вторая история - я являюсь президентом и гарантом Конституции и, если мы говорим о каких-то изменениях относительно наших территорий, это изменения Конституции и это преступление. Поэтому, если нам предлагают немецкую модель или еще какую-то или корейскую или т.д. в любом случае, то надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается. После этого понять мнение всех нас. Не только мое, а прежде всего всего всего общества", - заявил Президент.

Дополнение

В материале New York Times в мае 2023 года говорилось, что Западная Германия может стать моделью для принятия Украины в блок НАТО. Издание писало, что США и Европа обсуждали, как гарантировать безопасность Украины после прекращения боевых действий с россией, даже без победы.

"Немецкая модель" подразумевает то, что Украину могут немедленно принять в НАТО, но "без территорий, на которых идут военные действия".

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