НАТО предложит Украине "конкретные пути" для ускорения ее будущего членства в Североатлантическом альянсе во время саммита на следующей неделе в Вашингтоне, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс в интервью Голосу Америки, пишет УНН.

Издание отмечает: ожидается, что в итоговой декларации будет подтверждено, что Украина станет членом НАТО, но, как указано, чиновник Госдепа сказал, что конкретная формулировка еще согласовывается.

Соединенные Штаты и все союзники по НАТО сказали, что будущее Украины в НАТО. На этом саммите мы развернем конкретные пути, с помощью которых НАТО может помочь Украине защитить себя от российской агрессии, построить будущую мощь, необходимую для сдерживания россии, и осуществить необходимые реформы, чтобы сделать себя более сильным кандидатом на членство в НАТО - сказал Джонс.

"Вместе это то, что мы называем "мостиком к членству" в НАТО. Поддержка, которую мы собираемся предоставить на саммите, действительно поможет ускорить путь Украины к членству в НАТО", - подчеркнул он.

На вопрос, необратим ли такой "мост", представитель Госдепа указал, что "формулировка декларации все еще находится на стадии переговоров между союзниками по альянсу". "В альянсе уже заявили, что Украина станет членом НАТО", - добавил он.

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