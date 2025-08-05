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Грозы, град и шквалы до 20 м/с: где на 6 августа объявили желтый уровень опасности

Киев • УНН

 • 320 просмотра

6 августа в Киевской области и в Киеве ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, что может усложнить работу транспорта и коммунальных служб.

Грозы, град и шквалы до 20 м/с: где на 6 августа объявили желтый уровень опасности

6 августа в Киевской области и в столице прогнозируют грозу, местами град и шквалы 15–20 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый). Непогода может усложнить работу транспорта, энергетических и коммунальных служб, пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Подробности

По словам синоптиков, в ночь на 6 августа осадков не ожидается, однако уже днем в отдельных районах области обильно будет дождливо.

Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах области град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с

- сообщили синоптики.

Температура днем сохранится комфортная, в диапазоне +24-29°. Ночью будет немного прохладнее - +14-19°.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и г. Киева!! 6 августа днем гроза, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый

- добавили в Укргидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

В Японии зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений – 41,8°C05.08.25, 14:45 • 748 просмотров

Алена Уткина

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