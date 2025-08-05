Грози, град і шквали до 20 м/с: де на 6 серпня оголосили жовтий рівень небезпеки
Київ • УНН
6 серпня на Київщині та в Києві очікуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, що може ускладнити роботу транспорту та комунальних служб.
6 серпня по Київській області та в столиці прогнозують грозу, місцями град і шквали 15–20 м/с. У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Негода може ускладнити роботу транспорту, енергетичних і комунальних служб, пише УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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За словами синоптиків, в ніч на 6 серпня опадів не очікується, втім вже вдень в окремих районах області рясно дощитиме.
Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах області град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с
Температура вдень збережеться комфортна, в діапазоні +24-29°. Вночі буде трохи прохолодніше - +14-19°.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м.Київ!! 6 серпня вдень гроза, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий
Синоптики застерігають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
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