Грози, град і шквали до 20 м/с: де на 6 серпня оголосили жовтий рівень небезпеки

6 серпня по Київській області та в столиці прогнозують грозу, місцями град і шквали 15–20 м/с. У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Негода може ускладнити роботу транспорту, енергетичних і комунальних служб, пише УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

За словами синоптиків, в ніч на 6 серпня опадів не очікується, втім вже вдень в окремих районах області рясно дощитиме.

Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах області град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с

Температура вдень збережеться комфортна, в діапазоні +24-29°. Вночі буде трохи прохолодніше - +14-19°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м.Київ!! 6 серпня вдень гроза, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий