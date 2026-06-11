Грозы, град и шквалы ветра 20 м/с накроют Украину 12 июня - ГСЧС

В пятницу, 12 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Ночью дожди прогнозируются в большинстве западных областей, днем - в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях.

В то же время днем в большинстве регионов страны, кроме западных областей, возможны грозы, местами град и шквалы ветра 15–20 м/с - добавили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Граждан предупредили: непогода может осложнить работу энергетических, коммунальных и строительных служб, а также негативно повлиять на движение транспорта.

Напомним

Украина в летние месяцы может столкнуться с дефицитом электроэнергии и отключениями потребителей, несмотря на импорт электроэнергии и значительный вклад солнечной генерации.