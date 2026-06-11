Грозы, град и шквалы ветра 20 м/с накроют Украину 12 июня - ГСЧС
Киев • УНН
12 июня в Украине ожидаются грозы, град и шквалы ветра до 20 м/с. Непогода может привести к перебоям в работе энергосистем и транспорта.
В пятницу, 12 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Ночью дожди прогнозируются в большинстве западных областей, днем - в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях.
В то же время днем в большинстве регионов страны, кроме западных областей, возможны грозы, местами град и шквалы ветра 15–20 м/с
Граждан предупредили: непогода может осложнить работу энергетических, коммунальных и строительных служб, а также негативно повлиять на движение транспорта.
Напомним
Украина в летние месяцы может столкнуться с дефицитом электроэнергии и отключениями потребителей, несмотря на импорт электроэнергии и значительный вклад солнечной генерации.