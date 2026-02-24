Гривна проседает к доллару и евро: курс валют на 24 февраля
Киев • УНН
На 24 февраля НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,30 грн, евро – 51,00 грн. В банках доллар торгуется по курсу 43,05-43,55 грн.
По состоянию на вторник, 24 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,30 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 43,27 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,00. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 43,2982 грн (+3 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,0053 грн (+8 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0945 грн. (+4 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:
- в банках доллар торгуется по курсу 43,05-43,55 грн, евро по 50,80-51,42 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;
- на межбанке курсы составляют 43,29-43,32 грн/долл. и 51,12-51,13 грн/евро.
Напомним
Национальный банк Украины с марта 2026 года изымает из обращения банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов, заменяя их на соответствующие монеты. Граждане смогут обменять эти банкноты бессрочно в НБУ и в течение нескольких лет в других банках.
