Гривна проседает к доллару и евро: курс валют на 24 февраля

23 февраля, 17:51 • 14307 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 30226 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 23928 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 23870 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 18713 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 14411 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 12770 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 13017 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 47391 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 51274 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 11649 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 13008 просмотра
Полиция Николаева показала видео с места теракта на АЗСVideo23 февраля, 21:28 • 10495 просмотра
В Москве взорвался полицейский автомобиль, есть жертвыVideo23 февраля, 21:51 • 7714 просмотра
Зеленский поздравил нового премьер-министра Нидерландов: что сказал Президент самому молодому главе правительства в истории страны23 февраля, 23:22 • 11111 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 26984 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 144214 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 153291 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 13035 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 11675 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 13101 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 66142 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 69197 просмотра
Гривна проседает к доллару и евро: курс валют на 24 февраля

Киев • УНН

 • 494 просмотра

На 24 февраля НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,30 грн, евро – 51,00 грн. В банках доллар торгуется по курсу 43,05-43,55 грн.

Гривна проседает к доллару и евро: курс валют на 24 февраля

По состоянию на вторник, 24 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,30 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 43,27 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,00. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,2982 грн (+3 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,0053 грн (+8 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0945 грн. (+4 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 43,05-43,55 грн, евро по 50,80-51,42 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;
    • на межбанке курсы составляют 43,29-43,32 грн/долл. и 51,12-51,13 грн/евро.

      Напомним

      Национальный банк Украины с марта 2026 года изымает из обращения банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов, заменяя их на соответствующие монеты. Граждане смогут обменять эти банкноты бессрочно в НБУ и в течение нескольких лет в других банках.

      Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знать23.02.26, 15:28 • 28416 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый
      Национальный банк Украины