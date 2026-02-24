Гривня просідає до долара та євро: курс валют на 24 лютого

$43.270.01
50.920.00
ukenru
23 лютого, 17:51 • 14071 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 29715 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 23537 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 23473 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 18393 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 14220 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 12663 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12958 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 47069 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 51037 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.4м/с
91%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 11295 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 12695 перегляди
Поліція Миколаєва показала відео з місця теракту на АЗСVideo23 лютого, 21:28 • 10231 перегляди
У москві вибухнуло поліцейське авто, є жертвиVideo23 лютого, 21:51 • 7220 перегляди
Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Нідерландів: що сказав Президент наймолодшому главі уряду в історії країни23 лютого, 23:22 • 10847 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 26660 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 47069 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 51037 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 143981 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 153064 перегляди
Актуальнi люди
Роберт Фіцо
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Блогери
Музикант
Актуальні місця
Україна
Миколаїв
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 12728 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 11333 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 12933 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 32171 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 66002 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Дипломатка
Серіали

Гривня просідає до долара та євро: курс валют на 24 лютого

Київ • УНН

 • 78 перегляди

На 24 лютого НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,30 грн, євро – 51,00 грн. У банках долар торгується за курсом 43,05-43,55 грн.

Гривня просідає до долара та євро: курс валют на 24 лютого

Станом на вівторок, 24 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,30 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 43,27 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,00. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,2982 грн (+3 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,0053 грн (+8 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,0945 грн. (+4 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

  • у банках долар торгується за курсом 43,05-43,55 грн, євро за 50,80-51,42 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,29-43,32 грн/дол. та 51,12-51,13 грн/євро.

      Нагадаємо

      Національний банк України з березня 2026 року вилучає з обігу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років, замінюючи їх на відповідні монети. Громадяни зможуть обміняти ці банкноти безстроково в НБУ та протягом кількох років в інших банках.

      Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знати23.02.26, 15:28 • 28319 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий
      Національний банк України