Гривня просідає до долара та євро: курс валют на 24 лютого
Київ • УНН
На 24 лютого НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,30 грн, євро – 51,00 грн. У банках долар торгується за курсом 43,05-43,55 грн.
Станом на вівторок, 24 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,30 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 43,27 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,00. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 43,2982 грн (+3 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,0053 грн (+8 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,0945 грн. (+4 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:
- у банках долар торгується за курсом 43,05-43,55 грн, євро за 50,80-51,42 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
- на міжбанку курси становлять 43,29-43,32 грн/дол. та 51,12-51,13 грн/євро.
Нагадаємо
Національний банк України з березня 2026 року вилучає з обігу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років, замінюючи їх на відповідні монети. Громадяни зможуть обміняти ці банкноти безстроково в НБУ та протягом кількох років в інших банках.
