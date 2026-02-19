$43.260.09
Гривна продолжает девальвировать: НБУ установил курс на 19 февраля

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 19 февраля на уровне 43,29 гривны, что на 3 копейки больше, чем накануне. Курс евро составил 51,26 гривны, увеличившись на 9 копеек.

Гривна продолжает девальвировать: НБУ установил курс на 19 февраля

По состоянию на четверг, 19 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,29 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 43,26 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,26. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,2920 грн (+3 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,2577 грн (+9 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,1515 грн. (+1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

  • в банках доллар торгуется по курсу 43,05-43,55 грн, евро по 51,00-51,60 грн, злотый по 11,90 -12,45 грн;
    • на межбанке курсы составляют 43,25-43,28 грн/долл. и 51,11-51,13 грн/евро.

      Напомним

      В 2025 году количество операций с платежными картами в Украине выросло на 10%, достигнув 9,5 миллиарда, а сумма – на 9%, до 7,1 триллиона гривен. Доля безналичных платежей составила 65,4% от общей суммы.

