Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте

Курс гривны в Украине напрямую зависит от ситуации на мировых валютных рынках, соотношения доллара к евро и импорта. Эксперты объяснили журналисту УНН, почему доллар остается ключевой валютой для ценообразования в Украине, и какую иностранную валюту целесообразнее выбрать для сбережений в короткой и долгой перспективе.

Влияние изменений валютных курсов на цены в Украине

Как отметил экономический эксперт Александр Охрименко в комментарии УНН, на сегодняшний день в Украине большая часть товаров импортных, из-за чего курс постоянно пересчитывается. Он отмечает, что, например, цены на топливо будут расти, если будет расти курс иностранной валюты.

Что касается будущего, то в Украине время от времени бывает существенная девальвация. На сегодняшний день, действительно, мы наблюдаем девальвацию гривны, но я обращаю внимание, что она не настолько активна, не настолько страшна, как некоторые пугаются. Если пересчитать, насколько девальвировалась гривна, то это получится 1%, что очень мало - говорит Охрименко.

Что выгоднее покупать и в какой валюте лучше хранить деньги

НБУ котирует украинскую национальную денежную единицу исключительно к доллару. То, что сейчас курс по евро пошел вверх, то это, собственно, как раз и есть проявление того, что доллар сейчас проседает по отношению к евро. За 1 евро дают 1,2 доллара. За последнюю неделю скакнуло из-за политики Трампа" - сказал в комментарии УНН член Экономического дискуссионного клуба, эксперт Олег Пендзин.

В свою очередь Охрименко отметил, что в Украине курс евро зависит от курса евро-доллар. По его словам, как только происходят проблематичные события на мировом рынке, то происходят изменения в отношении доллара к евро, в частности после угроз президента США Дональда Трампа относительно введения пошлин.

Это на курс влияет. Поэтому соотношение евро-доллар - это хаотичный, рискованный, непрогнозируемый процесс. Как результат, если вы хотите "поиграть" на валюте, тогда лучше покупать евро. Потому что этот курс меняется более активно. Действительно можно заработать на этой панике, потому что курс доллар-гривна, он более стабильный, я бы сказал, даже, "скучноватый". Если вы говорите: "Я хочу купить, чтобы оно лежало лет 10-20", то это только доллары - добавляет Охрименко.

Он отмечает, что девальвация гривны будет продолжаться, особенно после войны.

Поэтому, с моей точки зрения, иметь сбережения в валюте - это уместно. Если говорить о сбережениях в валюте, то да - это доллары. Если вы хотите "поиграться коротко", то это евро, если долгосрочно, то это доллары - подчеркивает эксперт.

