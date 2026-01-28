Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті

Курс гривні в Україні напряму залежить від ситуації на світових валютних ринках, співвідношення долара до євро та імпорту. Експерти пояснили журналісту УНН, чому долар залишається ключовою валютою для ціноутворення в Україні, та яку іноземну валюту доцільніше обрати для заощаджень у короткій та довгій перспективі.

Вплив змін валютних курсів на ціни в Україні

Як зазначив економічний експерт Олександр Охрименко у коментарі УНН, на сьогодні в Україні велика частина товарів імпортних, через що курс постійно перераховується. Він зазначає, що, наприклад, ціни на паливо будуть зростати, якщо зростатиме курс іноземної валюти.

Що стосується майбутнього, то в Україні, час від часу, буває суттєва девальвація. На сьогодні, дійсно, ми спостерігаємо девальвацію гривні, але я звертаю увагу, що вона не настільки активна, не настільки страшна, як деякі лякаються. Якщо перерахувати, наскільки девальвувалася гривня, то це вийде 1%, що дуже мало - каже Охрименко.

Що вигідніше купувати та в якій валюті краще зберігати гроші

НБУ котує українську національну грошову одиницю виключно до долара. Те, що зараз курс по євро пішов догори, то це, власне, якраз є прояв того, що долар зараз просідає по відношенню до євро. За 1 євро дають 1,2 долари. За останній тиждень скакнуло через політику Трампа" - сказав у коментарі УНН член Економічного дискусійного клубу, експерт Олег Пендзин.

Натомість Охрименко зазначив, що в Україні курс євро залежить від курсу євро-долар. За його словами, як тільки відбуваються проблематичні події на світовому ринку, то відбуваються зміни у відношенні долара до євро, зокрема після погроз президента США Дональда Трампа щодо введення мит.

Це на курс впливає. Тому співвідношення євро-доллар - це хаотичний, ризикований, непрогнозований процес. Як результат, якщо ви хочете "пограти" на валюті, тоді краще купувати євро. Тому що цей курс міняється більш активно. Дійсно можна заробити на цій паніці, тому що курс долар-гривня, він більш стабільний, я б сказав, навіть, "нуднуватий". Якщо ви говорите: "Я хочу купити, щоб воно лежало років 10-20", то це лише долари - додає Охрименко.

Він зазначає, що девальвація гривні буде продовжуватись, особливо після війни.

Тому, з моєї точки зору, мати заощадження в валюті - це доречно. Якщо говорити про заощадження у валюті, то так - це долари. Якщо ви хочете "погратися коротко", то це євро, якщо довготривало, то це долари - наголошує експерт.

