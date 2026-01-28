$42.960.17
Ексклюзив
14:57 • 36 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 8084 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48 • 13388 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 20358 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 25170 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 25018 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19 • 24242 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 27304 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 44864 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 57750 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб28 січня, 04:58
Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами28 січня, 05:44
Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти28 січня, 06:22
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами10:59
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами10:59
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 79420 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 59492 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 77468 перегляди
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Експерти пояснили, чому долар є основною валютою для ціноутворення в Україні та найкращим вибором для довгострокових заощаджень. Євро доцільніше обирати для короткострокових спекуляцій через його нестабільність.

Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті

Курс гривні в Україні напряму залежить від ситуації на світових валютних ринках, співвідношення долара до євро та імпорту. Експерти пояснили журналісту УНН, чому долар залишається ключовою валютою для ціноутворення в Україні, та яку іноземну валюту доцільніше обрати для заощаджень у короткій та довгій перспективі. 

Вплив змін валютних курсів на ціни в Україні

Як зазначив економічний експерт Олександр Охрименко у коментарі УНН, на сьогодні в Україні велика частина товарів імпортних, через що курс постійно перераховується. Він зазначає, що, наприклад, ціни на паливо будуть зростати, якщо зростатиме курс іноземної валюти. 

Що стосується майбутнього, то в Україні, час від часу, буває суттєва девальвація. На сьогодні, дійсно, ми спостерігаємо девальвацію гривні, але я звертаю увагу, що вона не настільки активна, не настільки страшна, як деякі лякаються. Якщо перерахувати, наскільки девальвувалася гривня, то це вийде 1%, що дуже мало 

- каже Охрименко. 

Зростання цін на пальне варто очікувати ще до кінця січня: експерт назвав причини15.01.26, 16:52 • 3795 переглядiв

Що вигідніше купувати та в якій валюті краще зберігати гроші

НБУ котує українську національну грошову одиницю виключно до долара. Те, що зараз курс по євро пішов догори, то це, власне, якраз є прояв того, що долар зараз просідає по відношенню до євро. За 1 євро дають 1,2 долари. За останній тиждень скакнуло через політику Трампа" 

- сказав у коментарі УНН член Економічного дискусійного клубу, експерт Олег Пендзин. 

Долар США впав до чотирирічного мінімуму через заяви Трампа та тиск на ФРС28.01.26, 07:29 • 3466 переглядiв

Натомість Охрименко зазначив, що в Україні курс євро залежить від курсу євро-долар. За його словами, як тільки відбуваються проблематичні події на світовому ринку, то відбуваються зміни у відношенні долара до євро, зокрема після погроз президента США Дональда Трампа щодо введення мит. 

Це на курс впливає. Тому співвідношення євро-доллар - це хаотичний, ризикований, непрогнозований процес. Як результат, якщо ви хочете "пограти" на валюті, тоді краще купувати євро. Тому що цей курс міняється більш активно. Дійсно можна заробити на цій паніці, тому що курс долар-гривня, він більш стабільний, я б сказав, навіть, "нуднуватий". Якщо ви говорите: "Я хочу купити, щоб воно лежало років 10-20", то це лише долари 

- додає Охрименко. 

Нафтові котирування тримаються на максимумах через слабкий долар та ультиматуми Трампа Ірану28.01.26, 06:09 • 3214 переглядiв

Він зазначає, що девальвація гривні буде продовжуватись, особливо після війни. 

Тому, з моєї точки зору, мати заощадження в валюті - це доречно. Якщо говорити про заощадження у валюті, то так - це долари. Якщо ви хочете "погратися коротко", то це євро, якщо довготривало, то це долари 

- наголошує експерт.

Трамп привітав падіння долара США до чотирирічного мінімуму і назвав це "чудовим"28.01.26, 02:41 • 10735 переглядiв

Павло Башинський

