Гривня продовжує девальвувати: НБУ встановив курс на 19 лютого
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 19 лютого на рівні 43,29 гривні, що на 3 копійки більше, ніж напередодні. Курс євро склав 51,26 гривні, збільшившись на 9 копійок.
Станом на четвер, 19 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,29 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 43,26 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,26. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Офіційний курс долара становить: 43,2920 грн (+3 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,2577 грн (+9 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,1515 грн. (+1 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:
- у банках долар торгується за курсом 43,05-43,55 грн, євро за 51,00-51,60 грн, злотий за 11,90 -12,45 грн;
- на міжбанку курси становлять 43,25-43,28 грн/дол. та 51,11-51,13 грн/євро.
У 2025 році кількість операцій із платіжними картками в Україні зросла на 10%, досягнувши 9,5 мільярда, а сума – на 9%, до 7,1 трильйона гривень. Частка безготівкових платежів становила 65,4% від загальної суми.
