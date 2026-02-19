$43.260.09
Ексклюзив
18 лютого, 16:17
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзиви
18 лютого, 12:34
Гривня продовжує девальвувати: НБУ встановив курс на 19 лютого

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 19 лютого на рівні 43,29 гривні, що на 3 копійки більше, ніж напередодні. Курс євро склав 51,26 гривні, збільшившись на 9 копійок.

Гривня продовжує девальвувати: НБУ встановив курс на 19 лютого

Станом на четвер, 19 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,29 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 43,26 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,26. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,2920 грн (+3 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,2577 грн (+9 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,1515 грн. (+1 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

  • у банках долар торгується за курсом 43,05-43,55 грн, євро за 51,00-51,60 грн, злотий за 11,90 -12,45 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,25-43,28 грн/дол. та 51,11-51,13 грн/євро.

      Нагадаємо

      У 2025 році кількість операцій із платіжними картками в Україні зросла на 10%, досягнувши 9,5 мільярда, а сума – на 9%, до 7,1 трильйона гривень. Частка безготівкових платежів становила 65,4% від загальної суми.

      Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті28.01.26, 16:57 • 22948 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий