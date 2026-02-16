Українці збільшили обсяг безготівкових операцій на 10% у 2025 році

$43.100.11
51.130.09
ukenru
Ексклюзив
11:42 • 416 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 4942 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
06:15 • 14044 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 23428 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 30143 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 58390 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 47278 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 37984 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 34977 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 74319 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.9м/с
71%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ16 лютого, 05:24 • 4996 перегляди
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі16 лютого, 05:36 • 7028 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto06:36 • 12565 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo07:18 • 9274 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo08:28 • 4268 перегляди
Публікації
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 408 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 58388 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 111832 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 170799 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 99352 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Віктор Орбан
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Харківська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 18164 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 22765 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 31054 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 29416 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 32142 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Опалення
Дипломатка

Українці збільшили обсяг безготівкових операцій на 10% у 2025 році

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У 2025 році кількість операцій із платіжними картками в Україні зросла на 10%, досягнувши 9,5 мільярда, а сума – на 9%, до 7,1 трильйона гривень. Частка безготівкових платежів становила 65,4% від загальної суми.

Українці збільшили обсяг безготівкових операцій на 10% у 2025 році

У 2025 році українці дедалі активніше користувалися платіжними картками, а безготівкові розрахунки стали фактично основним способом здійснення платежів як в Україні, так і за кордоном. Про це повідомляє Національний банк України, передає УНН.

Деталі

За даними НБУ, протягом 2025 року кількість операцій із платіжними картками, емітованими українськими банками та фінансовими установами, сягнула 9 512,3 млн, а їхня загальна сума становила 7 157,2 млрд грн. Це на 10% більше за кількістю та на 9% більше за сумою порівняно з 2024 роком.

Переважна більшість операцій здійснювалася всередині країни. В Україні припадало 91,6% від загальної кількості карткових операцій та 90,1% від їхньої суми. Водночас за кордоном українці здійснили 8,4% операцій за кількістю та 9,9% за сумою, що майже відповідає показникам попереднього року.

Безготівкові платежі продовжили зміцнювати свої позиції. Упродовж року в Україні та за її межами було проведено 9 083,5 млн безготівкових операцій на загальну суму 4 684,3 млрд грн. Це на 11% більше за кількістю та на 10,4% більше за сумою, ніж у 2024 році. Частка безготівкових операцій у загальній сумі карткових розрахунків зросла до 65,4%, а за кількістю — до 95,5%.

Найбільше безготівкових операцій за кількістю та сумою традиційно припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережі з використанням платіжних терміналів. У 2025 році кількість таких терміналів зросла на 12,5% і досягла 558,6 тис., з яких майже 85% є безконтактними. Цей показник майже на 31% перевищує рівень кінця 2021 року.

Крім того, за підсумками року загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, сягнула 148,7 млн, що на 12,7% більше порівняно з 2024 роком.

У Національному банку зазначають, що такі показники свідчать про подальший розвиток безготівкової економіки, розширення платіжної інфраструктури та зростання довіри громадян до електронних платіжних інструментів.

Нагадаємо

Національний банк України пояснив уповільнення інфляції в січні зменшенням дисбалансів на ринку праці та посиленням конкуренції. Прогнозується подальше сповільнення інфляції, але меншими темпами через руйнування в енергетиці.

Андрій Тимощенков

ЕкономікаФінанси
Енергетика
Банківська картка
Тренд
Електроенергія
Національний банк України
Україна