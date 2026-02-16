Українці збільшили обсяг безготівкових операцій на 10% у 2025 році

У 2025 році українці дедалі активніше користувалися платіжними картками, а безготівкові розрахунки стали фактично основним способом здійснення платежів як в Україні, так і за кордоном. Про це повідомляє Національний банк України, передає УНН.

Деталі

За даними НБУ, протягом 2025 року кількість операцій із платіжними картками, емітованими українськими банками та фінансовими установами, сягнула 9 512,3 млн, а їхня загальна сума становила 7 157,2 млрд грн. Це на 10% більше за кількістю та на 9% більше за сумою порівняно з 2024 роком.

Переважна більшість операцій здійснювалася всередині країни. В Україні припадало 91,6% від загальної кількості карткових операцій та 90,1% від їхньої суми. Водночас за кордоном українці здійснили 8,4% операцій за кількістю та 9,9% за сумою, що майже відповідає показникам попереднього року.

Безготівкові платежі продовжили зміцнювати свої позиції. Упродовж року в Україні та за її межами було проведено 9 083,5 млн безготівкових операцій на загальну суму 4 684,3 млрд грн. Це на 11% більше за кількістю та на 10,4% більше за сумою, ніж у 2024 році. Частка безготівкових операцій у загальній сумі карткових розрахунків зросла до 65,4%, а за кількістю — до 95,5%.

Найбільше безготівкових операцій за кількістю та сумою традиційно припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережі з використанням платіжних терміналів. У 2025 році кількість таких терміналів зросла на 12,5% і досягла 558,6 тис., з яких майже 85% є безконтактними. Цей показник майже на 31% перевищує рівень кінця 2021 року.

Крім того, за підсумками року загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, сягнула 148,7 млн, що на 12,7% більше порівняно з 2024 роком.

У Національному банку зазначають, що такі показники свідчать про подальший розвиток безготівкової економіки, розширення платіжної інфраструктури та зростання довіри громадян до електронних платіжних інструментів.

Нагадаємо

Національний банк України пояснив уповільнення інфляції в січні зменшенням дисбалансів на ринку праці та посиленням конкуренції. Прогнозується подальше сповільнення інфляції, але меншими темпами через руйнування в енергетиці.