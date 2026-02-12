НБУ розкрив причини уповільнення інфляції в січні
Київ • УНН
Національний банк України пояснив уповільнення інфляції в січні зменшенням дисбалансів на ринку праці та посиленням конкуренції. Прогнозується подальше сповільнення інфляції, але меншими темпами через руйнування в енергетиці.
У Національному банку України (НБУ) пояснили сповільнення інфляції у січні. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що фактичні показники загальної та базової інфляції були близькими до траєкторії січневого прогнозу НБУ, при цьому уповільненню інфляції сприяли:
- зменшення дисбалансів на ринку праці;
- збереження вторинних ефектів від високих минулорічних урожаїв;
- посилення конкуренції з боку окремої імпортної продукції, зокрема м’ясо-молочної.
У результаті дії цих чинників темпи зростання ціни на оброблені продукти та послуги знижувалися дещо швидше, ніж очікувалося. Водночас сповільнення зростання адміністративно-регульованих цін було менш стрімким. Крім того, спостерігалися ознаки посилення цінового тиску з боку сирих продуктів харчування
Там прогнозують, що у найближчі місяці очікується подальше сповільнення інфляції, проте нижчими темпами, у тому числі через наслідки масштабних руйнувань в енергетиці.
"Монетарна політика НБУ сприятиме обмеженню фундаментального цінового тиску для повернення інфляції до цілі на горизонті політики", - запевнили у Нацбанку.
Нагадаємо
За даними держстату, в січні поточного року інфляція на споживчому ринку в Україні порівняно з груднем становила 0,7%, а у порівнянні з січнем 2025 року - 7,4%.
