НБУ розкрив причини уповільнення інфляції в січні

У Національному банку України (НБУ) пояснили сповільнення інфляції у січні. Про це повідомляє УНН.

Зазначається, що фактичні показники загальної та базової інфляції були близькими до траєкторії січневого прогнозу НБУ, при цьому уповільненню інфляції сприяли:

У результаті дії цих чинників темпи зростання ціни на оброблені продукти та послуги знижувалися дещо швидше, ніж очікувалося. Водночас сповільнення зростання адміністративно-регульованих цін було менш стрімким. Крім того, спостерігалися ознаки посилення цінового тиску з боку сирих продуктів харчування