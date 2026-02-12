НБУ розкрив причини уповільнення інфляції в січні

$43.090.06
51.250.13
ukenru
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 11486 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 20945 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 16883 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 17053 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 17771 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 25460 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 18115 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21406 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 35337 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 25093 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
96%
731мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський заявив, що завершення війни до літа залежить від США11 лютого, 18:54 • 3014 перегляди
Четверо загиблих та троє поранених на Дніпропетровщині після ворожих ударів11 лютого, 21:26 • 4584 перегляди
Допомога на відновлення пошкодженого житла: як отримати кошти від державиPhoto11 лютого, 21:59 • 2918 перегляди
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи00:39 • 10490 перегляди
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo02:12 • 2844 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 25461 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 23174 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 25325 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 35337 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 47618 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Марк Рютте
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Ізраїль
Естонія
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 11782 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 14155 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 15814 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 17865 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 33893 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
Серіали

НБУ розкрив причини уповільнення інфляції в січні

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Національний банк України пояснив уповільнення інфляції в січні зменшенням дисбалансів на ринку праці та посиленням конкуренції. Прогнозується подальше сповільнення інфляції, але меншими темпами через руйнування в енергетиці.

НБУ розкрив причини уповільнення інфляції в січні

У Національному банку України (НБУ) пояснили сповільнення інфляції у січні. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що фактичні показники загальної та базової інфляції були близькими до траєкторії січневого прогнозу НБУ, при цьому уповільненню інфляції сприяли:

  • зменшення дисбалансів на ринку праці;
    • збереження вторинних ефектів від високих минулорічних урожаїв;
      • посилення конкуренції з боку окремої імпортної продукції, зокрема м’ясо-молочної.

        У результаті дії цих чинників темпи зростання ціни на оброблені продукти та послуги знижувалися дещо швидше, ніж очікувалося. Водночас сповільнення зростання адміністративно-регульованих цін було менш стрімким. Крім того, спостерігалися ознаки посилення цінового тиску з боку сирих продуктів харчування

        - вказали в НБУ.

        Там прогнозують, що у найближчі місяці очікується подальше сповільнення інфляції, проте нижчими темпами, у тому числі через наслідки масштабних руйнувань в енергетиці.

        "Монетарна політика НБУ сприятиме обмеженню фундаментального цінового тиску для повернення інфляції до цілі на горизонті політики", - запевнили у Нацбанку.  

        Нагадаємо

        За даними держстату, в січні поточного року інфляція на споживчому ринку в Україні порівняно з груднем становила 0,7%, а у порівнянні з січнем 2025 року - 7,4%.

        Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало09.01.26, 15:30 • 34236 переглядiв

        Вадим Хлюдзинський

        ЕкономікаФінанси
        Енергетика
        Війна в Україні
        Електроенергія