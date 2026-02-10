$43.030.02
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
Інфляція в Україні прискорилась до 0,7% у січні, найбільше здорожчали овочі - Держстат

Київ • УНН

У січні 2026 року інфляція в Україні становила 0,7% порівняно з груднем 2025 року. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%, найбільше подорожчали овочі.

Інфляція в Україні прискорилась до 0,7% у січні, найбільше здорожчали овочі - Держстат

У січні поточного року інфляція на споживчому ринку в Україні порівняно з груднем становила 0,7%, а у порівнянні з січнем 2025 року - 7,4%. На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%, найбільше здорожчали овочі. Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає УНН.

Інфляція на споживчому ринку в січні 2026 року порівняно із груднем 2025 року становила 0,7%, із січнем 2025 року – 7,4%. Базова інфляція в січні 2026 року порівняно із груднем 2025 року становила 0,4%, із січнем 2025 року – 7,0% 

- повідомляють у Держстаті. 

Зазначається, що на споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 14,7%) подорожчали овочі. На 2,6–0,6% зросли ціни на продукти переробки зернових, фрукти, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, яловичину, молоко та молочні продукти, хліб, безалкогольні напої. Водночас на 7,7% подешевшали яйця, на 2,2–0,5% знизилися ціни на свинину, масло, м’ясо птиці, цукор, рис, сало. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,8%, зокрема, одяг – на 5,7%, взуття – на 3,5%.

Ціни на транспорт зросли на 1,2% в основному через подорожчання палива та мастил на 1,4% і проїзду в автодорожньому й залізничному пасажирському транспорті на 1,3% і 1,0% відповідно. У сфері зв’язку ціни зросли на 4,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 33,0% та мобільний зв’язок на 6,1%.

Нагадаємо 

Зростання ВВП України у ІV кварталі 2025 року проти аналогічного кварталу роком раніше прискорилося до 3%.

Павло Башинський

Економіка
Державний бюджет
Енергетика
Україна