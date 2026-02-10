Інфляція в Україні прискорилась до 0,7% у січні, найбільше здорожчали овочі - Держстат

У січні поточного року інфляція на споживчому ринку в Україні порівняно з груднем становила 0,7%, а у порівнянні з січнем 2025 року - 7,4%. На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%, найбільше здорожчали овочі. Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає УНН.

Інфляція на споживчому ринку в січні 2026 року порівняно із груднем 2025 року становила 0,7%, із січнем 2025 року – 7,4%. Базова інфляція в січні 2026 року порівняно із груднем 2025 року становила 0,4%, із січнем 2025 року – 7,0% - повідомляють у Держстаті.

Зазначається, що на споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 14,7%) подорожчали овочі. На 2,6–0,6% зросли ціни на продукти переробки зернових, фрукти, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, яловичину, молоко та молочні продукти, хліб, безалкогольні напої. Водночас на 7,7% подешевшали яйця, на 2,2–0,5% знизилися ціни на свинину, масло, м’ясо птиці, цукор, рис, сало.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,8%, зокрема, одяг – на 5,7%, взуття – на 3,5%.

Ціни на транспорт зросли на 1,2% в основному через подорожчання палива та мастил на 1,4% і проїзду в автодорожньому й залізничному пасажирському транспорті на 1,3% і 1,0% відповідно. У сфері зв’язку ціни зросли на 4,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 33,0% та мобільний зв’язок на 6,1%.

