20:12 • 44 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
17:38 • 5126 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
17:08 • 11519 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55 • 11900 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55 • 12237 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 16116 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 21002 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 15120 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 22976 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 17334 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
публикации
Эксклюзивы
Инфляция в Украине ускорилась до 0,7% в январе, больше всего подорожали овощи - Госстат

Киев • УНН

 • 294 просмотра

В январе 2026 года инфляция в Украине составила 0,7% по сравнению с декабрем 2025 года. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%, больше всего подорожали овощи.

Инфляция в Украине ускорилась до 0,7% в январе, больше всего подорожали овощи - Госстат

В январе текущего года инфляция на потребительском рынке в Украине по сравнению с декабрем составила 0,7%, а по сравнению с январем 2025 года - 7,4%. На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%, больше всего подорожали овощи. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает УНН.

Инфляция на потребительском рынке в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года составила 0,7%, с январем 2025 года – 7,4%. Базовая инфляция в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года составила 0,4%, с январем 2025 года – 7,0% 

- сообщают в Госстате. 

Отмечается, что на потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Больше всего (на 14,7%) подорожали овощи. На 2,6–0,6% выросли цены на продукты переработки зерновых, фрукты, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, говядину, молоко и молочные продукты, хлеб, безалкогольные напитки. В то же время на 7,7% подешевели яйца, на 2,2–0,5% снизились цены на свинину, масло, мясо птицы, сахар, рис, сало. 

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%.

Одежда и обувь подешевели на 4,8%, в частности, одежда – на 5,7%, обувь – на 3,5%.

Цены на транспорт выросли на 1,2% в основном из-за подорожания топлива и смазочных материалов на 1,4% и проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте на 1,3% и 1,0% соответственно. В сфере связи цены выросли на 4,3%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 33,0% и мобильную связь на 6,1%.

Напомним 

Рост ВВП Украины в IV квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее ускорился до 3%.

Павел Башинский

