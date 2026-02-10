Инфляция в Украине ускорилась до 0,7% в январе, больше всего подорожали овощи - Госстат

В январе текущего года инфляция на потребительском рынке в Украине по сравнению с декабрем составила 0,7%, а по сравнению с январем 2025 года - 7,4%. На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%, больше всего подорожали овощи. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает УНН.

Отмечается, что на потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Больше всего (на 14,7%) подорожали овощи. На 2,6–0,6% выросли цены на продукты переработки зерновых, фрукты, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, говядину, молоко и молочные продукты, хлеб, безалкогольные напитки. В то же время на 7,7% подешевели яйца, на 2,2–0,5% снизились цены на свинину, масло, мясо птицы, сахар, рис, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%.

Одежда и обувь подешевели на 4,8%, в частности, одежда – на 5,7%, обувь – на 3,5%.

Цены на транспорт выросли на 1,2% в основном из-за подорожания топлива и смазочных материалов на 1,4% и проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте на 1,3% и 1,0% соответственно. В сфере связи цены выросли на 4,3%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 33,0% и мобильную связь на 6,1%.

