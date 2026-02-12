НБУ раскрыл причины замедления инфляции в январе

В Национальном банке Украины (НБУ) объяснили замедление инфляции в январе. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что фактические показатели общей и базовой инфляции были близки к траектории январского прогноза НБУ, при этом замедлению инфляции способствовали:

уменьшение дисбалансов на рынке труда;

сохранение вторичных эффектов от высоких прошлогодних урожаев;

усиление конкуренции со стороны отдельной импортной продукции, в частности мясо-молочной.

В результате действия этих факторов темпы роста цен на обработанные продукты и услуги снижались несколько быстрее, чем ожидалось. В то же время замедление роста административно-регулируемых цен было менее стремительным. Кроме того, наблюдались признаки усиления ценового давления со стороны сырых продуктов питания - указали в НБУ.

Там прогнозируют, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее замедление инфляции, однако более низкими темпами, в том числе из-за последствий масштабных разрушений в энергетике.

"Монетарная политика НБУ будет способствовать ограничению фундаментального ценового давления для возвращения инфляции к цели на горизонте политики", - заверили в Нацбанке.

Напомним

По данным госстата, в январе текущего года инфляция на потребительском рынке в Украине по сравнению с декабрем составила 0,7%, а по сравнению с январем 2025 года - 7,4%.

