НБУ раскрыл причины замедления инфляции в январе

Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 11488 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 20948 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 16884 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 17054 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 17772 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 25460 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 18115 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21406 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 35337 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 25093 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Зеленский заявил, что завершение войны к лету зависит от США11 февраля, 18:54 • 3014 просмотра
Четверо погибших и трое раненых на Днепропетровщине после вражеских ударов11 февраля, 21:26 • 4584 просмотра
Помощь на восстановление поврежденного жилья: как получить средства от государстваPhoto11 февраля, 21:59 • 2918 просмотра
Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы00:39 • 10490 просмотра
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo02:12 • 2844 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 25464 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 23175 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 25325 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 35337 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 47618 просмотра
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 11783 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 14155 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 15814 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 17865 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 33894 просмотра
НБУ раскрыл причины замедления инфляции в январе

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Национальный банк Украины объяснил замедление инфляции в январе уменьшением дисбалансов на рынке труда и усилением конкуренции. Прогнозируется дальнейшее замедление инфляции, но меньшими темпами из-за разрушений в энергетике.

НБУ раскрыл причины замедления инфляции в январе

В Национальном банке Украины (НБУ) объяснили замедление инфляции в январе. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что фактические показатели общей и базовой инфляции были близки к траектории январского прогноза НБУ, при этом замедлению инфляции способствовали:

  • уменьшение дисбалансов на рынке труда;
    • сохранение вторичных эффектов от высоких прошлогодних урожаев;
      • усиление конкуренции со стороны отдельной импортной продукции, в частности мясо-молочной.

        В результате действия этих факторов темпы роста цен на обработанные продукты и услуги снижались несколько быстрее, чем ожидалось. В то же время замедление роста административно-регулируемых цен было менее стремительным. Кроме того, наблюдались признаки усиления ценового давления со стороны сырых продуктов питания

        - указали в НБУ.

        Там прогнозируют, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее замедление инфляции, однако более низкими темпами, в том числе из-за последствий масштабных разрушений в энергетике.

        "Монетарная политика НБУ будет способствовать ограничению фундаментального ценового давления для возвращения инфляции к цели на горизонте политики", - заверили в Нацбанке.  

        Напомним

        По данным госстата, в январе текущего года инфляция на потребительском рынке в Украине по сравнению с декабрем составила 0,7%, а по сравнению с январем 2025 года - 7,4%.

