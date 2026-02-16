$43.100.11
Эксклюзив
11:42 • 776 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
09:37 • 5304 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
06:15 • 14197 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 23590 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 30285 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 58585 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 47363 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 38050 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 35054 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 74383 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
публикации
Эксклюзивы
Украинцы увеличили объем безналичных операций на 10% в 2025 году

Киев • УНН

 • 154 просмотра

В 2025 году количество операций с платежными картами в Украине выросло на 10%, достигнув 9,5 миллиарда, а сумма – на 9%, до 7,1 триллиона гривен. Доля безналичных платежей составила 65,4% от общей суммы.

Украинцы увеличили объем безналичных операций на 10% в 2025 году

В 2025 году украинцы все активнее пользовались платежными картами, а безналичные расчеты стали фактически основным способом осуществления платежей как в Украине, так и за рубежом. Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает УНН.

Детали

По данным НБУ, в течение 2025 года количество операций с платежными картами, эмитированными украинскими банками и финансовыми учреждениями, достигло 9 512,3 млн, а их общая сумма составила 7 157,2 млрд грн. Это на 10% больше по количеству и на 9% больше по сумме по сравнению с 2024 годом.

Подавляющее большинство операций осуществлялось внутри страны. В Украине приходилось 91,6% от общего количества карточных операций и 90,1% от их суммы. В то же время за рубежом украинцы совершили 8,4% операций по количеству и 9,9% по сумме, что почти соответствует показателям предыдущего года.

Безналичные платежи продолжили укреплять свои позиции. В течение года в Украине и за ее пределами было проведено 9 083,5 млн безналичных операций на общую сумму 4 684,3 млрд грн. Это на 11% больше по количеству и на 10,4% больше по сумме, чем в 2024 году. Доля безналичных операций в общей сумме карточных расчетов выросла до 65,4%, а по количеству — до 95,5%.

Больше всего безналичных операций по количеству и сумме традиционно приходилось на расчеты в торговой и сервисной сети с использованием платежных терминалов. В 2025 году количество таких терминалов выросло на 12,5% и достигло 558,6 тыс., из которых почти 85% являются бесконтактными. Этот показатель почти на 31% превышает уровень конца 2021 года.

Кроме того, по итогам года общее количество платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, достигло 148,7 млн, что на 12,7% больше по сравнению с 2024 годом.

В Национальном банке отмечают, что такие показатели свидетельствуют о дальнейшем развитии безналичной экономики, расширении платежной инфраструктуры и росте доверия граждан к электронным платежным инструментам.

Напомним

Национальный банк Украины объяснил замедление инфляции в январе уменьшением дисбалансов на рынке труда и усилением конкуренции. Прогнозируется дальнейшее замедление инфляции, но меньшими темпами из-за разрушений в энергетике.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаФинансы
Энергетика
Банковская карта
Тренд
Электроэнергия
Национальный банк Украины
Украина