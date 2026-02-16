Украинцы увеличили объем безналичных операций на 10% в 2025 году

В 2025 году украинцы все активнее пользовались платежными картами, а безналичные расчеты стали фактически основным способом осуществления платежей как в Украине, так и за рубежом. Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает УНН.

Детали

По данным НБУ, в течение 2025 года количество операций с платежными картами, эмитированными украинскими банками и финансовыми учреждениями, достигло 9 512,3 млн, а их общая сумма составила 7 157,2 млрд грн. Это на 10% больше по количеству и на 9% больше по сумме по сравнению с 2024 годом.

Подавляющее большинство операций осуществлялось внутри страны. В Украине приходилось 91,6% от общего количества карточных операций и 90,1% от их суммы. В то же время за рубежом украинцы совершили 8,4% операций по количеству и 9,9% по сумме, что почти соответствует показателям предыдущего года.

Безналичные платежи продолжили укреплять свои позиции. В течение года в Украине и за ее пределами было проведено 9 083,5 млн безналичных операций на общую сумму 4 684,3 млрд грн. Это на 11% больше по количеству и на 10,4% больше по сумме, чем в 2024 году. Доля безналичных операций в общей сумме карточных расчетов выросла до 65,4%, а по количеству — до 95,5%.

Больше всего безналичных операций по количеству и сумме традиционно приходилось на расчеты в торговой и сервисной сети с использованием платежных терминалов. В 2025 году количество таких терминалов выросло на 12,5% и достигло 558,6 тыс., из которых почти 85% являются бесконтактными. Этот показатель почти на 31% превышает уровень конца 2021 года.

Кроме того, по итогам года общее количество платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, достигло 148,7 млн, что на 12,7% больше по сравнению с 2024 годом.

В Национальном банке отмечают, что такие показатели свидетельствуют о дальнейшем развитии безналичной экономики, расширении платежной инфраструктуры и росте доверия граждан к электронным платежным инструментам.

Напомним

