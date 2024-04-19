Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Отец и сын Гринкевичи, которых подозревают в нанесении ущерба государству почти на один миллиард гривен из-за невыполнения контрактов по поставке одежды для ВСУ, не обращают внимания на то, что их осуждает общество. Они выбрали определенную тактику защиты, чтобы не оказаться в тюрьме. Такое мнение озвучил бывший Главный военный прокурор Украины, и.о. генпрокурора Виктор Чумак в эксклюзивном комментарии УНН.

"Если адвокат им говорит, что такая тактика обеспечит нам положительный результат, и вы не сядете в тюрьму, то Гринкевичам по барабану как они будут выглядеть в глазах общества, которое следит за этим делом. Потому что для адвоката важен результат, а не то, как кто-то будет выглядеть в глазах условного общества", - отметил Виктор Чумак.

По его словам, если адвокаты утверждают, что у Минобороны Украины, якобы, не было претензий к фирмам Гринкевичей, то необходимо понимание, какие именно документы фигурируют в материалах уголовного производства. Ведь задача адвоката найти любую зацепку, его работа - развалить дело.

Что касается подозрений Гринкевичам, то Чумак напоминает, что, согласно УПК, на этапе досудебного расследования они не являются виновными лицами.

С другой стороны, начав его, ГБР не сомневается в обоснованности подозрений. Так же обоснованность подозрений оценивает и судья, который назначает или продлевает более строгую меру пресечения.

"Судья оценивает достаточно или недостаточно документов. В частности, опирается и на информацию оперативно-розыскного характера, которая не разглашалась. Судья видит совсем другие документы, чем видит общество.

Поэтому это уже вопрос к судье - если судья видит и считает, что все это обоснованно, добыто законным путем, он может продолжать меру пресечения.

Упреки адвокатов что это не обосновано - это опять же их позиция, и она всегда такой была. Судья же сам принимает решение на основании закона, принципа верховенства права, своего правового сознания и совести", - добавил Виктор Чумак.

Напомним

Игорь Гринкевич является подозреваемым по двум уголовным делам. Его задержали 29 декабря 2023 года за предложение взятки в $500 тысяч одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования.

На следующий день после задержания Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения. Гринкевича отправили под стражу с возможностью внести залог. Уже во время пребывания в СИЗО Гринкевичу объявили второе подозрение - в поставках некачественной одежды для армии.

В январе Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен, под стражу.

В феврале Государственное бюро расследований наложило арест на недвижимость и транспорт львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и членов его семьи из-за причастности к мошеннической схеме.

В марте Печерский районный суд Киева оставил до 17 апреля под стражей Романа Гринкевича, подозреваемого по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен. При этом размер залога уменьшили с более 500 млн гривен до 469 млн гривен.

Уже в апреле Печерский суд Киева снова продлил Роману Гринкевичу содержание под стражей на два месяца, и уменьшил размер залога с 469 млн гривен до 393 млн гривен.

Шевченковский районный суд Киева отменил арест на часть имущества, фигурирующего в деле против львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.