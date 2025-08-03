Гражданин Украины арестован за повреждение инфраструктуры водоснабжения в польском городе

36-летний гражданин Украины Игорь Г. был арестован после того, как проник в глубокий колодец в Сопоте и повредил элементы инфраструктуры водоснабжения.

Передает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Прокуратура польского города Гданьск сообщила об аресте и задержании гражданина Украины Игоря Г. по обвинению в проникновении в глубокий колодец в Сопоте и повреждении элементов инфраструктуры водоснабжения.

По данным следствия, гражданин Украины проник в глубокую скважину "Нове Сарне Вжгуже", расположенную в ландшафтном парке "Труймясто", и разрушил элементы водопроводной сети.

Кроме того, за два дня до самой кражи, украинец также похитил польское удостоверение личности, пишут СМИ со ссылкой на данные следствия. В июне, задержанный Игорь Г. повредил пять электрощитков на приусадебных участках.

Неделей ранее, около 11 часов утра житель Сопота, выгуливая свою собаку в лесу между Лысой Горой и Лесной оперой, наткнулся на высокого мужчину, одетого в черное, который разбирал забор (сетку-рабицу уже сняли) и бетонные перегородки.

Он имел характерную внешность – длинные, до плеч, темно-русые волосы. Он не выглядел бездомным или сумасшедшим.

Когда он увидел меня, он испугался, но не пошел в другую сторону; он просто направился ко мне. Мне стало странно. А потом моя довольно почтенная собака, моего размера, выбежала из леса ко мне. Мужчина прошел мимо меня, и именно тогда я услышал, как он громко разговаривает по-русски. Моя первая мысль? Что это саботаж