Гражданин Украины арестован за повреждение инфраструктуры водоснабжения в польском городе
Киев • УНН
Прокуратура Гданьска сообщила об аресте украинца Игоря Г. за повреждение водопроводной сети в Сопоте. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
36-летний гражданин Украины Игорь Г. был арестован после того, как проник в глубокий колодец в Сопоте и повредил элементы инфраструктуры водоснабжения.
Передает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.
Детали
Прокуратура польского города Гданьск сообщила об аресте и задержании гражданина Украины Игоря Г. по обвинению в проникновении в глубокий колодец в Сопоте и повреждении элементов инфраструктуры водоснабжения.
По данным следствия, гражданин Украины проник в глубокую скважину "Нове Сарне Вжгуже", расположенную в ландшафтном парке "Труймясто", и разрушил элементы водопроводной сети.
Фигурант снял задвижку со скважины, что привело к нарушению работы части водопроводной сети в Сопоте.
Кроме того, за два дня до самой кражи, украинец также похитил польское удостоверение личности, пишут СМИ со ссылкой на данные следствия. В июне, задержанный Игорь Г. повредил пять электрощитков на приусадебных участках.
Что говорят очевидцы
Неделей ранее, около 11 часов утра житель Сопота, выгуливая свою собаку в лесу между Лысой Горой и Лесной оперой, наткнулся на высокого мужчину, одетого в черное, который разбирал забор (сетку-рабицу уже сняли) и бетонные перегородки.
Он имел характерную внешность – длинные, до плеч, темно-русые волосы. Он не выглядел бездомным или сумасшедшим.
Когда он увидел меня, он испугался, но не пошел в другую сторону; он просто направился ко мне. Мне стало странно. А потом моя довольно почтенная собака, моего размера, выбежала из леса ко мне. Мужчина прошел мимо меня, и именно тогда я услышал, как он громко разговаривает по-русски. Моя первая мысль? Что это саботаж
Справка
За нападение на объект инфраструктуры Игорю Г. грозит до восьми лет лишения свободы, - передает Жечпосполита.
Сейчас полиция проводит расследование.
Комментарий прокуратуры Польши
Игорь Г., допрошенный в качестве подозреваемого, частично признался в совершении преступлений, в которых ему инкриминировали обвинения. Мы установили, причины, которые он назвал, кажутся не совсем логичными. Подозреваемый дал объяснения, которые указывают на то, что причиной совершения инкриминируемых ему действий было желание решить раскрытую им социальную проблему, а именно: люди проводят слишком много времени за электронными устройствами, и таким образом игнорируя друг друга, а также бездомных
Напомним
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