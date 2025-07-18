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Польща відновлює розслідування вибуху гранатомета-"подарунка" з України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 4346 перегляди

Польща відновила розслідування вибуху гранатомета в штаб-квартирі поліції, подарованого українськими посадовцями ексначальнику поліції Ярославу Шимчику. Провадження було призупинено через відсутність відповіді від України, яка тепер надіслала часткову кореспонденцію.

Польща відновлює розслідування вибуху гранатомета-"подарунка" з України - ЗМІ

Розслідування вибуху в штаб-квартирі поліції у Польщі гранатомета, який ексначальнику польської поліції Ярославу Шимчику подарували українські посадовці, відновлено. Провадження було призупинено через те, що українська сторона не відповіла на польські запити про правову допомогу. Про це УНН повідомляє з посиланням на RMF24.

Після місяців мовчання українці звернулися до регіональної прокуратури у Варшаві

- ідеться в повідомленні.

Деталі

Як стало відомо кореспондентові RMF FM, українська сторона надіслала деяку кореспонденцію, пов'язану з роз'ясненням цього питання, але це не є повним виконанням польського прохання про допомогу.

"Попри це, прокурор, який веде справу, визначив, що є підстави для продовження розслідування, і вже підготував додаткове клопотання до українців. Польські слідчі зацікавлені, серед іншого, в опитуванні додаткових свідків - осіб, які могли знати обставини, пов’язані з передачею модифікованих гранатометів, водіїв та персоналу технічної підтримки польській делегації в Києві", - повідомляє видання.

У цьому розслідуванні польська прокуратура, як повідомляється, хоче з'ясувати, чи став генерал Шимчик жертвою саботажу. В іншому розслідуванні, завершеному шість місяців тому, йому висунуто обвинувачення у незаконному зберіганні гранатомета та спричиненні його стрільби з нього по штаб-квартирі, що поставило під загрозу здоров'я та життя багатьох людей.

Із гранатометом з України, який вибухнув в управлінні поліції Польщі, грали офіцери – ЗМІ15.12.22, 16:02 • 1985609 переглядiв

Нагадаємо

У середині грудня 2022 року в штаб-квартирі поліції вибухнув гранатомет після візиту тепер вже колишнього генерального інспектора поліції Польщі Ярослава Шимчика до України.

Тодішній начальник польської поліції пояснив, що отримав у подарунок від керівників місцевих служб гранатомети, які він привіз до Польщі. Однак один з них вибухнув у підсобці його кабінету.

Тодішній начальник поліції країни визнав, що вибух був потужним, і він провів два дні в лікарні. За даними RMF FM, під час інциденту в кабінеті Ярослава Шимчика гранатомет був випущений не в підлогу, а в стелю.

Гранатомет завдав значної шкоди одному з кабінетів начальників, розташованому над комендатурою. Він знищив стілець та стіл, а потім, не вибухнувши, впав у шафу.

У цьому випадку Міністерство внутрішніх справ та адміністрації провело перевірку в Головному управлінні поліції, яка, як повідомив 23 лютого 2023 року тодішній керівник міністерства Марцін Кервінський, виявила 27 дуже серйозних порушень.

Вибух "подарунка" у Польщі: у МВС України висловили жаль з приводу ненавмисної помилки29.12.22, 09:30 • 549514 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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