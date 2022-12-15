У Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції, отриманий в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції, отриманий в Україні, повідомляє Міністерство внутрішніх справ та адміністрації країни, пише УНН.
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"Вчора о 7:50 у приміщенні, що примикає до кабінету головного коменданта поліції, стався вибух. Вибухнув один із подарунків, отриманих комендантом під час робочого візиту до України 11-12 грудня, де він зустрівся з керівниками української поліції та служби з надзвичайних ситуацій. Подарунок був подарунком від одного із керівників українських служб. Внаслідок вибуху комендант отримав легкі поранення і відучора перебуває у лікарні під наглядом", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як вказує TVP Info, "внаслідок інциденту у лікарню потрапив головний комендант поліції Польщі генерал інспектор Ярослав Шимчик. За неофіційними даними, начальник польської поліції почувається нормально, з ним нічого не сталося. Його доправили до лікарні для планових обстежень".
Як повідомляється, також легкі поранення отримав цивільний співробітник поліції, не потребував госпіталізації.
"Польська сторона звернулася до української з проханням надати відповідні пояснення. Справою від початку займаються прокуратура та відповідні служби", - додали у відомстві.
Доповнення
Станом на 7 грудня підозрілі пакунки вже надіслали 31 посольству та консульству України в 15 країнах.