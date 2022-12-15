В Польше взорвался подарок для начальника полиции, полученный в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Польше взорвался подарок для начальника полиции, полученный в Украине, сообщает Министерство внутренних дел и администрации страны, пишет УНН.
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"Вчера в 7:50 в помещении, примыкающем к кабинету главного коменданта полиции, произошел взрыв. Взорвался один из подарков, полученных комендантом во время рабочего визита в Украину 11-12 декабря, где он встретился с руководителями украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям. Подарок был подарком от одного из руководителей украинских служб. В результате взрыва комендант получил легкие ранения и со вчерашнего дня находится в больнице под наблюдением", - говорится в сообщении.
Детали
Как указывает TVP Info, "в результате инцидента в больницу попал главный комендант полиции Польши генерал инспектор Ярослав Шимчик. По неофициальным данным, начальник польской полиции чувствует себя нормально, с ним ничего не произошло. Его доставили в больницу для плановых обследований".
Как сообщается, также легкие ранения получил гражданский сотрудник полиции, не нуждался в госпитализации.
"Польская сторона обратилась к украинской с просьбой предоставить соответствующие объяснения. Делом изначально занимаются прокуратура и соответствующие службы", - добавили в ведомстве.
Дополнение
По состоянию на 7 декабря подозрительные свертки уже направили 31 посольству и консульству Украины в 15 странах.