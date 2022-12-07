Підозрілі пакунки вже надіслали 31 посольству та консульству – Кулеба

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За даними Кулеби, протягом останніх двох діб підозрілі пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську.

"Загалом вже маємо 31 випадок в 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2)", – зазначив міністр.

Він додав, що на всіх конвертах одна й та сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Зіндельфінген.

Зазвичай, пакунки надсилали з поштових відділень, в яких не було систем відеоспостереження. Зловмисники також подбали про те, щоб не залишити сліди своїх ДНК, що вказує на їхній професіоналізм, повідомив Кулеба.

"Кампанія терору проти українських дипломатів, яка нині відбувається, безпрецедентна за своїми масштабами не лише в контексті України, але і на світовому рівні. Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася таким масованим атакам за такий короткий проміжок часу. Але якби не намагалися вороги залякати українську дипломатію, нічого в них не вийде", – написав глава МЗС України.

Він зазначив, що українські посольства взаємодіють з іноземною стороною у питанні розслідування всіх випадків погроз.

Нагадаємо

6 грудня посольство України в Румунії отримало два підозрілі конверти.