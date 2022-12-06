Посольство України в Румунії отримало два підозрілі конверти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні посольство України в Румунії, розташоване у Бухаресті, отримало два підозрілі конверти. Про це повідомляє УНН із посиланням на Digi24.
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"Два підозрілі конверти надійшли до посольства України в Бухаресті у вівторок вранці", – ідеться у повідомленні.
На місце події приїхали поліція та піротехнічні групи.
"Піротехніки розпочали стандартну процедуру розслідування. Після піротехнічного контролю буде визначено, чи безпечно їх (конверти – ред.) піднімати та перевозити", – пише видання.
Нагадаємо
5 грудня було відомо про 21 погрозу посольствам та консульствам України.