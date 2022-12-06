Посольство Украины в Румынии получило два подозрительных конверта
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня посольство Украины в Румынии, расположенное в Бухаресте, получило два подозрительных конверта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Digi24.
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"Два подозрительных конверта поступили в посольство Украины в Бухаресте во вторник утром", – говорится в сообщении.
На место происшествия приехали полиция и пиротехнические группы.
"Пиротехники приступили к стандартной процедуре расследования. После пиротехнического контроля будет определено, безопасно ли их (конверты – ред.) поднимать и перевозить", – пишет издание.
Напомним
5 декабря было известно о 21 угрозе посольствам и консульствам Украины.