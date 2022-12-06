Посольство Украины в Румынии получило два подозрительных конверта

Детали

"Два подозрительных конверта поступили в посольство Украины в Бухаресте во вторник утром", – говорится в сообщении.

На место происшествия приехали полиция и пиротехнические группы.

"Пиротехники приступили к стандартной процедуре расследования. После пиротехнического контроля будет определено, безопасно ли их (конверты – ред.) поднимать и перевозить", – пишет издание.

Напомним

5 декабря было известно о 21 угрозе посольствам и консульствам Украины.