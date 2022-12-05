Знову очі тварин: посольства та консульства України отримали вже 21 погрозу

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"Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Розпочато слідчі дії, - повідомив Ніколенко. - Загалом вже маємо 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах".

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Ніколенко зауважив, що, як вже зазначав голова МЗС Дмитро Кулеба, українських дипломатів не залякати і не зламати. "Ми будемо і надалі ефективно працювати на захист України від ворога та нашу перемогу", - підкреслив речник МЗС.

Доповнення

Станом на вечір 2 грудня було зафіксовано понад 18 випадків погроз українським дипломатам у 12 країнах світу.