Знову очі тварин: посольства та консульства України отримали вже 21 погрозу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України повідомили про нові випадки погроз українським дипломатам - в Іспанії. Загалом відомо вже про 21 випадок погроз у 12 країнах, повідомив у понеділок, 5 грудня, у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.
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"Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Розпочато слідчі дії, - повідомив Ніколенко. - Загалом вже маємо 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах".
Деталі
Ніколенко зауважив, що, як вже зазначав голова МЗС Дмитро Кулеба, українських дипломатів не залякати і не зламати. "Ми будемо і надалі ефективно працювати на захист України від ворога та нашу перемогу", - підкреслив речник МЗС.
Доповнення
Станом на вечір 2 грудня було зафіксовано понад 18 випадків погроз українським дипломатам у 12 країнах світу.