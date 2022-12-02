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Пакети з очами тварин: погрози отримали українські дипломати у 12 країнах — Кулеба

Пакети з очами тварин: погрози отримали українські дипломати у 12 країнах — Кулеба

Київ • УНН

 • 1317461 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Станом на вечір 2 грудня зафіксовано понад 18 випадків погроз українським дипломатах у 12 країнах світу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Деталі

Замах на теракт зафіксовано в Іспанії, пакети зі збоченими погрозами у вигляді вирваних очей тварин в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, Чехії, Ватикані, Франції, повідомлення про мінування в Казахстані, а також підозрілий лист в США.

Цитата

“Терористи намагаються не просто залякати українських дипломатів. Вони хочуть послабити, залякати Україну та підірвати важливу дипломатичну роботу з постачання зброї, енергообладнання, ізоляції росії. Вони думають, що зможуть злякати і зупинити нас чи послабити міжнародну підтримку України”, — написав Кулеба.

Як зазначив очільник українського МЗС, вже було посилено безпеку та співпрацю з національними правоохоронними органами іноземних країн та СБУ, щоб знайти і покарати негідників.

“Моя відповідь тим, хто за цим стоїть, проста: дарма стараєтесь. Українських дипломатів не залякати і не зламати. Ми будемо і надалі ефективно працювати на захист України від ворога та нашу перемогу. Терористам нічого не вдасться. Ми не дамо їм залякати Україну чи підірвати роботу дипломатів”, — звернувся до терористів Кулеба.

Нагадаємо

Після вибуху в Іспанії низка посольств та консульств України отримали нові погрози.

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