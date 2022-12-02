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Після вибуху в Іспанії низка посольств та консульств України отримали нові погрози - МЗС

Після вибуху в Іспанії низка посольств та консульств України отримали нові погрози - МЗС

Київ • УНН

 • 1054902 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ повідомили про отримання низки нових погроз посольствам і консульствам України, після вибуху в дипустанові в Мадриді, пише УНН.

Цитата

"Українські посольства та консульства продовжують отримувати погрози. Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання", - зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.

Деталі

Речник МЗС також повідомив, що це не все.

"Вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося. Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни", - вказав Ніколенко.

"Українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності. За дорученням Дмитра Кулеби всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки. Закликаємо іноземні уряди ґарантувати максимальний захист українських дипломатичних установ відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - підкреслив речник МЗС.

Коментар голови МЗС

"Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України", - наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Речник МЗС наголосив, що українські дипломати і надалі будуть успішно працювати над зміцненням обороноздатності України та забезпеченням українців необхідним енергетичним обладнанням для проходження зими.

Раніше

До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждала, повідомили у МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном після вибуху в Мадриді.

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