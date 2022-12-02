После взрыва в Испании ряд посольств и консульств Украины получили новые угрозы - МИД

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"Украинские посольства и консульства продолжают получать угрозы. После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания", - отметил представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

Детали

Спикер МИД также сообщил, что это не все.

"Вход в квартиру посла в Ватикане подвергся вандализму, посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, но, как и большинство других конвертов, это письмо синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны", - указал Николенко.

"Украинская сторона взаимодействует с правоохранителями иностранных стран для расследования всех случаев угроз, установления причастных лиц и привлечения их к ответственности. По поручению Дмитрия Кулебы все украинские посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности. Призываем иностранные правительства гарантировать максимальную защиту украинских дипломатов учреждений в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - подчеркнул спикер МИД.

Комментарий главы МИД

"Имеем основания считать, что происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивание посольств и консульств Украины. Не имея возможности остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины", - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Спикер МИД подчеркнул, что украинские дипломаты и дальше будут успешно работать над укреплением обороноспособности Украины и обеспечением украинцев необходимым энергетическим оборудованием для прохождения зимы.

Ранее

В посольство Украины в Испании поступил конверт. Во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали, сообщили в МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей после взрыва в Мадриде.