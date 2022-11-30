Поранення отримав комендант, загроз його життю немає: у МЗС повідомили подробиці щодо вибуху в посольстві України у Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили вибух у посольстві в Мадриді. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає УНН.
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Так, до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув у руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждала.
Ніколенко додав, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.
Кулеба також звернувся до іспанського колеги вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову. На місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служби.
Міністр наголосив, що хто би не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії.
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