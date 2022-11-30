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Ранения получил комендант, угроз его жизни нет: в МИД сообщили подробности о взрыве в посольстве Украины в Мадриде

Киев • УНН

 • 1007116 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили взрыв в посольстве в Мадриде. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает УНН.

Детали

Так, в посольство Украины в Испании поступил конверт. Во время осмотра конверт разразился в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали.

Николенко добавил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

Кулеба также обратился к испанскому коллеге принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение. На месте уже работают испанские правоохранители и пиротехнические службы.

Министр подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии.

Ранее

В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв. Испанское издание Europapress сообщило о раненом сотруднике.

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