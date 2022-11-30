Вибух у Мадриді: Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном після вибуху в Мадриді. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає УНН.
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За словами Ніколенка, глава МЗС України також звернувся до його іспанського колеги вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову.
На місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служби.
"Міністр також наголосив, що хто би не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії", - повдіомив речник МЗС.
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До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає.
Решта співробітників посольства не постраждала, повдіомили у МЗС.