Подозрительные пакеты уже отправили 31 посольству и консульству – Кулеба

Детали

По данным Кулебы, за последние два дня подозрительные пакеты поступили в посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также консульства в Гданьске.

"В общей сложности уже имеем 31 случай в 15 странах: Австрия (1), Ватикан (1), Дания (1), Испания (5), Италия (4), Казахстан (1), Нидерланды (1), Польша (6), Португалия (2), Румыния (2), США (1), Венгрия (2), Франция (1), Хорватия (1), Чехия (2)", – отметил министр.

Он добавил, что на всех конвертах один и тот же адрес отправителя: автосалон Tesla в немецком городке Зиндельфинген.

Как правило, пакеты отправляли из почтовых отделений, в которых не было систем видеонаблюдения. Злоумышленники также позаботились о том, чтобы не оставить следы своих ДНК, что указывает на их профессионализм, сообщил Кулеба.

"Компания террора против украинских дипломатов, которая сейчас проходит, беспрецедентна по своим масштабам не только в контексте Украины, но и на мировом уровне. Я не помню случаев в истории, когда такое количество посольств и консульств одной страны подвергалось таким массированным атакам за столь короткий промежуток. Но как бы не пытались враги запугать украинскую дипломатию, ничего у них не получится", – написал глава МИД Украины.

Он отметил, что украинские посольства взаимодействуют с иностранной стороной в вопросе расследования всех случаев угроз.

Напомним

6 декабря посольство Украины в Румынии получило два подозрительных конверта.