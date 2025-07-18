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Польша возобновляет расследование взрыва гранатомета-"подарка" из Украины - СМИ

Киев • УНН

 • 2322 просмотра

Польша возобновила расследование взрыва гранатомета в штаб-квартире полиции, подаренного украинскими чиновниками экс-начальнику полиции Ярославу Шимчику. Производство было приостановлено из-за отсутствия ответа от Украины, которая теперь прислала частичную корреспонденцию.

Польша возобновляет расследование взрыва гранатомета-"подарка" из Украины - СМИ

Расследование взрыва в штаб-квартире полиции в Польше гранатомета, который экс-начальнику польской полиции Ярославу Шимчику подарили украинские чиновники, возобновлено. Производство было приостановлено из-за того, что украинская сторона не ответила на польские запросы о правовой помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF24.

После месяцев молчания украинцы обратились в региональную прокуратуру в Варшаве

- говорится в сообщении.

Детали

Как стало известно корреспонденту RMF FM, украинская сторона направила некоторую корреспонденцию, связанную с разъяснением этого вопроса, но это не является полным выполнением польской просьбы о помощи.

"Несмотря на это, прокурор, ведущий дело, определил, что есть основания для продолжения расследования, и уже подготовил дополнительное ходатайство к украинцам. Польские следователи заинтересованы, среди прочего, в опросе дополнительных свидетелей - лиц, которые могли знать обстоятельства, связанные с передачей модифицированных гранатометов, водителей и персонала технической поддержки польской делегации в Киеве", - сообщает издание.

В этом расследовании польская прокуратура, как сообщается, хочет выяснить, стал ли генерал Шимчик жертвой саботажа. В другом расследовании, завершенном шесть месяцев назад, ему предъявлено обвинение в незаконном хранении гранатомета и причинении его стрельбы из него по штаб-квартире, что поставило под угрозу здоровье и жизнь многих людей.

С гранатометом из Украины, взорвавшимся в управлении полиции Польши, играли офицеры – СМИ15.12.22, 16:02 • 1985597 просмотров

Напомним

В середине декабря 2022 года в штаб-квартире полиции взорвался гранатомет после визита теперь уже бывшего генерального инспектора полиции Польши Ярослава Шимчика в Украину.

Тогдашний начальник польской полиции объяснил, что получил в подарок от руководителей местных служб гранатометы, которые он привез в Польшу. Однако один из них взорвался в подсобке его кабинета.

Тогдашний начальник полиции страны признал, что взрыв был мощным, и он провел два дня в больнице. По данным RMF FM, во время инцидента в кабинете Ярослава Шимчика гранатомет был выпущен не в пол, а в потолок.

Гранатомет нанес значительный ущерб одному из кабинетов начальников, расположенному над комендатурой. Он уничтожил стул и стол, а затем, не взорвавшись, упал в шкаф.

В этом случае Министерство внутренних дел и администрации провело проверку в Главном управлении полиции, которая, как сообщил 23 февраля 2023 года тогдашний руководитель министерства Марцин Кервинский, выявила 27 очень серьезных нарушений.

Взрыв "подарка" в Польше: в МВС Украины выразила сожаление по поводу непреднамеренной ошибки29.12.22, 09:30 • 549499 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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