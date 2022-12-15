С гранатометом из Украины, взорвавшимся в управлении полиции Польши, играли офицеры – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Причиной взрыва в Главном управлении полиции Польши стал гранатомет подаренный Украиной, который неожиданно выстрелил, пока офицеры в помещении играли с ним. Об этом сообщает Wyborcza со ссылкой на свои источники, передает УНН.
Детали
«В сообщении не уточняется, о каком «подарке» идет речь и какие травмы получил генерал Шимчик. По нашей предыдущей информации, во взрыве был виноват гранатомет, который неожиданно выстрелил, пока офицеры в помещении играли с ним», - говориться в сообщении.
Отмечается, что после аварии генерал Шимчик был доставлен на обсервацию в госпиталь Министерства внутренних дел.
В результате взрыва он потерял слух.
Кто является вторым пострадавшим, неизвестно. Сообщается, что он получил травмы, госпитализация не потребовалась.
Дополнение
В Польше взорвался подарок для начальника полиции, полученный в Украине, сообщает Министерство внутренних дел и администрации страны