С гранатометом из Украины, взорвавшимся в управлении полиции Польши, играли офицеры – СМИ

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Причиной взрыва в Главном управлении полиции Польши стал гранатомет подаренный Украиной, который неожиданно выстрелил, пока офицеры в помещении играли с ним. Об этом сообщает Wyborcza со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

«В сообщении не уточняется, о каком «подарке» идет речь и какие травмы получил генерал Шимчик. По нашей предыдущей информации, во взрыве был виноват гранатомет, который неожиданно выстрелил, пока офицеры в помещении играли с ним», - говориться в сообщении.

Отмечается, что после аварии генерал Шимчик был доставлен на обсервацию в госпиталь Министерства внутренних дел.

В результате взрыва он потерял слух. 

Кто является вторым пострадавшим, неизвестно. Сообщается, что он получил травмы, госпитализация не потребовалась.

Дополнение

В Польше взорвался подарок для начальника полиции, полученный в Украине, сообщает Министерство внутренних дел и администрации страны

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