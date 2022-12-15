Із гранатометом з України, який вибухнув в управлінні поліції Польщі, грали офіцери – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Причиною вибуху в Головному управлінні поліції Польщі став гранатомет, подарований Україною, який несподівано вистрілив, поки офіцери в приміщенні грали з ним. Про це повідомляє Wyborcza з посиланням на свої джерела, повідомляє УНН.
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«У повідомленні не уточнюється, про який «подарунок» йдеться та які травми отримав генерал Шимчик. За нашою попередньою інформацією, у вибуху був винен гранатомет, який несподівано вистрілив, поки офіцери у приміщенні грали з ним, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після аварії генерала Шимчика було доставлено на обсервацію до госпіталю Міністерства внутрішніх справ.
Внаслідок вибуху він втратив слух.
Хто є другим постраждалим, невідомо. Повідомляється, що він отримав травми, госпіталізація не знадобилася.
Доповнення
У Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції, отриманий в Україні, повідомляє Міністерство внутрішніх справ та адміністрації країни