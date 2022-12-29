Взрыв "подарка" в Польше: в МВС Украины выразила сожаление по поводу непреднамеренной ошибки

Детали

Сообщается, что министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский встретился с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским. Переговоры касались продолжающегося сотрудничества между двумя министерствами и события, которое состоялось 14 декабря в Главном управлении полиции.

В ходе встречи стороны согласовали совместное коммюнике. В нем украинская сторона подтвердила ранее сделанные выводы относительно взрыва.

Цитата

«Украинская сторона высоко ценит и глубоко благодарна за неизменную поддержку польских коллег и партнеров. Именно это символическое выражение благодарности было целью во время последнего визита главнокомандующего полицией генерала Ярослав Шимчик в Киеве, когда ему вручили подарок, без боевой ценности, но связанный с вооруженной агрессией россии против Украины. Украинская сторона еще раз выражает сожаление по поводу непреднамеренной ошибки, которая привела к инциденту в Главном управлении полиции», - говориться в коммюнике.

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В совместном коммюнике отмечается, что командующий Ярослав Шимчик является большим другом Украины, который привержен поддержке украинских служб в это трудное время, и в то же время несправедливо пострадал от последствий этого инцидента.

«В связи с произошедшим украинская сторона приняла незамедлительные меры для скорейшего выяснения ситуации. Ответственные руководители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям отстранены от исполнения своих обязанностей на время проведения служебного расследования. И польская, и украинская стороны уверяют, что тесное сотрудничество между министерствами внутренних дел Польши и Украины, начатое до сих пор, будет продолжено. Наши совместные действия крайне важны как в мирное время, так и, прежде всего, в нынешней напряженной международной обстановке, вызванной вооруженной агрессией россии против Украины», - говориться в совместном коммюнике.

Отмечается, что общая цель – обеспечить безопасность граждан Польши и Украины и добиться справедливого мира в Украине.

Дополнение

В Польше взорвался подарок для начальника полиции, полученный в Украине.

Причиной взрыва в Главном управлении полиции Польши стал гранатомет, подаренный Украиной, неожиданно выстреливший, пока офицеры в помещении играли с ним.