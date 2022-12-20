Взрыв "подарка" из Украины: в Польше заявили об отстранении замглавы ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Заместителя председателя ГСЧС Украины генерала Дениса Бондаря отстранили из-за взрыва украинского подарка в Главном управлении полиции Польши. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, передает УНН.
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«Я получил информацию, что заместитель председателя ГСЧС генерал Д. Бондарь, который отвечает за передачу подарка командующему полицией Польши генералу И. Шимчику, отстранен. По этому делу в Украине также открыто уголовное производство», - написал Каминский в Twitter.
СМИ сообщают, что руководитель отдела взаимодействия со средствами массовой информации и коммуникаций с общественностью ГСЧС Оксана Трухачева подтвердила его отстранение.
Дополнение
В Польше взорвался подарок для начальника полиции, полученный в Украине.
Причиной взрыва в Главном управлении полиции Польши стал гранатомет, подаренный Украиной, неожиданно выстреливший, пока офицеры в помещении играли с ним.