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Вибух "подарунка" з України: у Польщі заявили про відсторонення заступника голови ДСНС

Вибух "подарунка" з України: у Польщі заявили про відсторонення заступника голови ДСНС

Київ • УНН

 • 609385 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Заступника голови ДСНС України генерала Дениса Бондаря відсторонили через вибух українського подарунка в Головному управлінні поліції Польщі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський, передає УНН.

Цитата

«Я отримав інформацію, що заступника голови ДСНС генерала Д. Бондаря, який відповідає за передачу подарунка командувачу поліції Польщі генералу Й. Шимчику, відсторонено. За цією справою в Україні також відкрито кримінальне провадження», - написав Камінський у Twitter.

ЗМІ повідомляють, що керівниця відділу взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю ДСНС Оксана Трухачова підтвердила його відсторонення.

Доповнення

У Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції, отриманий в Україні.

Причиною вибуху в Головному управлінні поліції Польщі став гранатомет, подарований Україною, який несподівано вистрілив, поки офіцери в приміщенні грали з ним.

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