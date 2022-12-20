Вибух "подарунка" з України: у Польщі заявили про відсторонення заступника голови ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Заступника голови ДСНС України генерала Дениса Бондаря відсторонили через вибух українського подарунка в Головному управлінні поліції Польщі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський, передає УНН.
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«Я отримав інформацію, що заступника голови ДСНС генерала Д. Бондаря, який відповідає за передачу подарунка командувачу поліції Польщі генералу Й. Шимчику, відсторонено. За цією справою в Україні також відкрито кримінальне провадження», - написав Камінський у Twitter.
ЗМІ повідомляють, що керівниця відділу взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю ДСНС Оксана Трухачова підтвердила його відсторонення.
Доповнення
У Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції, отриманий в Україні.
Причиною вибуху в Головному управлінні поліції Польщі став гранатомет, подарований Україною, який несподівано вистрілив, поки офіцери в приміщенні грали з ним.