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Вибух "подарунка" у Польщі: у МВС України висловили жаль з приводу ненавмисної помилки

Вибух "подарунка" у Польщі: у МВС України висловили жаль з приводу ненавмисної помилки

Київ • УНН

 • 549397 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Українська сторона висловила жаль з приводу ненавмисної помилки, яка призвела до вибуху українського подарунка у Головному управлінні поліції Польщі. Про це йдеться у спільному комюніке міністрів внутрішніх справ Республіки Польща та України, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Деталі

Повідомляється, що міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський зустрівся з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським. Переговори стосувалися продовження співпраці між двома міністерствами та події, яка відбулася 14 грудня у Головному управлінні поліції.

Під час зустрічі сторони узгодили спільне комюніке. У ньому українська сторона підтвердила раніше зроблені висновки щодо вибуху.

Цитата

"Українська сторона високо цінує та глибоко вдячна за незмінну підтримку польських колег та партнерів. Саме це символічне вираження подяки було метою під час останнього візиту головнокомандувача поліції генерала Ярослава Шимчика в Києві, коли йому вручили подарунок, без бойової цінності, але пов'язаний із збройною агресією росії проти України. Українська сторона ще раз висловлює жаль з приводу ненавмисної помилки, яка призвела до інциденту в Головному управлінні поліції", - йдеться у комюніке.

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У спільному комюніке наголошується, що командувач Ярослав Шимчик є великим другом України, який відданий підтримці українських служб у цей скрутний час, і водночас несправедливо постраждав від наслідків цього інциденту.

"У зв'язку з подією українська сторона вжила негайних заходів для якнайшвидшого з'ясування ситуації. Відповідальних керівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій усунуто від виконання своїх обов'язків на час проведення службового розслідування. І польська, і українська сторони запевняють, що тісна співпраця між міністерствами внутрішніх справ Польщі та України, розпочата досі, буде продовжена. Наші спільні дії вкрай важливі як у мирний час, так і, насамперед, у нинішній напруженій міжнародній обстановці, викликаній збройною агресією росії проти України", - йдеться у спільному комюніке.

Зазначається, що спільна мета – забезпечити безпеку громадян Польщі та України та досягти справедливого миру в Україні.

Доповнення

У Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції, отриманий в Україні.

Причиною вибуху в Головному управлінні поліції Польщі став гранатомет, подарований Україною, який несподівано вистрілив, поки офіцери у приміщенні гралися з ним.

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