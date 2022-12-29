Вибух "подарунка" у Польщі: у МВС України висловили жаль з приводу ненавмисної помилки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Українська сторона висловила жаль з приводу ненавмисної помилки, яка призвела до вибуху українського подарунка у Головному управлінні поліції Польщі. Про це йдеться у спільному комюніке міністрів внутрішніх справ Республіки Польща та України, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.
Деталі
Повідомляється, що міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський зустрівся з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським. Переговори стосувалися продовження співпраці між двома міністерствами та події, яка відбулася 14 грудня у Головному управлінні поліції.
Під час зустрічі сторони узгодили спільне комюніке. У ньому українська сторона підтвердила раніше зроблені висновки щодо вибуху.
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"Українська сторона високо цінує та глибоко вдячна за незмінну підтримку польських колег та партнерів. Саме це символічне вираження подяки було метою під час останнього візиту головнокомандувача поліції генерала Ярослава Шимчика в Києві, коли йому вручили подарунок, без бойової цінності, але пов'язаний із збройною агресією росії проти України. Українська сторона ще раз висловлює жаль з приводу ненавмисної помилки, яка призвела до інциденту в Головному управлінні поліції", - йдеться у комюніке.
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У спільному комюніке наголошується, що командувач Ярослав Шимчик є великим другом України, який відданий підтримці українських служб у цей скрутний час, і водночас несправедливо постраждав від наслідків цього інциденту.
"У зв'язку з подією українська сторона вжила негайних заходів для якнайшвидшого з'ясування ситуації. Відповідальних керівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій усунуто від виконання своїх обов'язків на час проведення службового розслідування. І польська, і українська сторони запевняють, що тісна співпраця між міністерствами внутрішніх справ Польщі та України, розпочата досі, буде продовжена. Наші спільні дії вкрай важливі як у мирний час, так і, насамперед, у нинішній напруженій міжнародній обстановці, викликаній збройною агресією росії проти України", - йдеться у спільному комюніке.
Зазначається, що спільна мета – забезпечити безпеку громадян Польщі та України та досягти справедливого миру в Україні.
Доповнення
У Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції, отриманий в Україні.
Причиною вибуху в Головному управлінні поліції Польщі став гранатомет, подарований Україною, який несподівано вистрілив, поки офіцери у приміщенні гралися з ним.