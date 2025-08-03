Громадянина України заарештовано за пошкодження інфраструктури водопостачання у польському місті

36-річного громадянина України Ігоря Г. було заарештовано після того, як він проник у глибоку криницю в Сопоті та пошкодив елементи інфраструктури водопостачання.

Передає УНН із посиланням на Rzeczpospolita.

Прокуратура польского міста Гданськ повідомила про арешт та затримання громадянина України Ігоря Г. за звинуваченням у проникненні в глибоку криницю в Сопоті та пошкоджені елементів інфраструктури водопостачання.

За даними слідства, громадянин України проник у глибоку свердловину "Нове Сарне Вжгуже", розташовану в ландшафтному парку "Тримісто", і зруйнував елементи водопровідної мережі.

Крім того, за два дні до самої крадіжки, українець також викрав польське посвідчення особи, пишуть ЗМІ із посиланням на дані слідства. У червні, затриманий Ігор Г. пошкодив п'ять електрощитків на присадибних ділянках.

Тижнем раніше, близько 11-ї години ранку мешканець Сопота, вигулюючи свого собаку в лісі між Лисою Горою та Лісовою оперою, натрапив на високого чоловіка, одягненого в чорне, який розбирав паркан (сітку-рабицю вже зняли) та бетонні перегородки.

Він мав характерну зовнішність – довге, до плечей, темно-русяве волосся. Він не виглядав бездомним чи божевільним.

Коли він побачив мене, він злякався, але не пішов у інший бік; він просто попрямував до мене. Мені стало дивно. А потім мій досить поважний собака, мого розміру, вибіг з лісу до мене. Чоловік пройшов повз мене, і саме тоді я почув, як він голосно розмовляє російською. Моя перша думка? Що це саботаж