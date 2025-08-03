Громадянина України заарештовано за пошкодження інфраструктури водопостачання у польському місті
Київ • УНН
Прокуратура Гданська повідомила про арешт українця Ігоря Г. за пошкодження водопровідної мережі в Сопоті. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
36-річного громадянина України Ігоря Г. було заарештовано після того, як він проник у глибоку криницю в Сопоті та пошкодив елементи інфраструктури водопостачання.
Передає УНН із посиланням на Rzeczpospolita.
Деталі
Прокуратура польского міста Гданськ повідомила про арешт та затримання громадянина України Ігоря Г. за звинуваченням у проникненні в глибоку криницю в Сопоті та пошкоджені елементів інфраструктури водопостачання.
За даними слідства, громадянин України проник у глибоку свердловину "Нове Сарне Вжгуже", розташовану в ландшафтному парку "Тримісто", і зруйнував елементи водопровідної мережі.
Фігурант зняв засувку зі свердловини, що призвело до порушення роботи частини водопровідної мережі в Сопоті.
Крім того, за два дні до самої крадіжки, українець також викрав польське посвідчення особи, пишуть ЗМІ із посиланням на дані слідства. У червні, затриманий Ігор Г. пошкодив п'ять електрощитків на присадибних ділянках.
Що кажуть очевидці
Тижнем раніше, близько 11-ї години ранку мешканець Сопота, вигулюючи свого собаку в лісі між Лисою Горою та Лісовою оперою, натрапив на високого чоловіка, одягненого в чорне, який розбирав паркан (сітку-рабицю вже зняли) та бетонні перегородки.
Він мав характерну зовнішність – довге, до плечей, темно-русяве волосся. Він не виглядав бездомним чи божевільним.
Коли він побачив мене, він злякався, але не пішов у інший бік; він просто попрямував до мене. Мені стало дивно. А потім мій досить поважний собака, мого розміру, вибіг з лісу до мене. Чоловік пройшов повз мене, і саме тоді я почув, як він голосно розмовляє російською. Моя перша думка? Що це саботаж
Довідково
За напад на об'єкт інфраструктури Ігорю Г. загрожує до восьми років позбавлення волі, - передає Жечпосполіта.
Наразі поліція проводить розслідування.
Коментар прокуратури Польщі
Ігор Г., допитаний як підозрюваний, частково зізнався у скоєнні злочинів, у яких йому інкримінували звинувачення.Ми встановили, причини, які він назвав, здаються не зовсім логічними. Підозрюваний надав пояснення, які вказують на те, що причиною вчинення інкримінованих йому дій було бажання вирішити розкриту ним соціальну проблему, а саме: люди проводять забагато часу за електронними пристроями, і таким чином ігноруючи один одного, а також бездомних
Нагадаємо
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З 1 листопада у Польщі центри колективного розміщення біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп.