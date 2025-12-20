Графики отключений света в воскресенье продолжатся: детали
Киев • УНН
Завтра, 21 декабря, в Украине введут графики почасовых отключений и ограничения мощности. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.
Графики отключений электроэнергии в воскресенье, 21 декабря, будут применяться в большинстве регионов Украины, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в субботу, пишет УНН.
Завтра, 21 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Причиной введения мер ограничения называют "последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты".
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - подчеркнули в Укрэнерго.
