Графики отключений света в воскресенье продолжатся: детали

$42.340.00
49.590.00
ukenru
Эксклюзив
17:18 • 134 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00 • 1412 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 2482 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15 • 9648 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
11:29 • 19077 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 22837 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 23393 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 22963 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 19158 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 25097 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.5м/с
89%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Все трагические моменты не должны быть забыты: Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать процесс эксгумаций на Волыни20 декабря, 07:23 • 17395 просмотра
Украина заинтересована в совместном производстве дронов и ракет с Польшей - Зеленский20 декабря, 07:40 • 10398 просмотра
россия разрывает военные договоры с 11 странами Европы, заключенные в 1992-2002 годах20 декабря, 07:58 • 11575 просмотра
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной13:37 • 15515 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 16856 просмотра
публикации
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить17:00 • 1434 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 78710 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 54909 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 62947 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 56458 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Луиш Монтенегру
Дональд Трамп
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Крым
Польша
Реклама
УНН Lite
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09 • 7836 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 5096 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 17014 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 27236 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 73873 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Сухой Су-27
Фильм
Financial Times

Графики отключений света в воскресенье продолжатся: детали

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Завтра, 21 декабря, в Украине введут графики почасовых отключений и ограничения мощности. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.

Графики отключений света в воскресенье продолжатся: детали

Графики отключений электроэнергии в воскресенье, 21 декабря, будут применяться в большинстве регионов Украины, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в субботу, пишет УНН.

Завтра, 21 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- сообщили в Укрэнерго.

Причиной введения мер ограничения называют "последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты".

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - подчеркнули в Укрэнерго.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украина