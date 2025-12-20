Графіки відключень світла у неділю триватимуть: деталі
Київ • УНН
Завтра, 21 грудня, в Україні введуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.
Графіки відключень електроенергії у неділю, 21 грудня, будуть застосовуватися в більшості регіонів України, повідомили у НЕК "Укренерго" у суботу, пише УНН.
Завтра, 21 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Причиною запровадження заходів обмеження називають "наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти".
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - наголосили в Укренерго.
