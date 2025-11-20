Графики не действуют: Укрэнерго заявило об аварийных отключениях света в большинстве регионов из-за последствий атак рф

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 5962 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9852 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12861 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20479 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27445 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39736 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22400 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24862 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25218 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22450 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21378 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26037 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14261 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22569 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13045 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 5924 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 12833 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22789 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39721 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58734 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6250 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26204 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39261 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53135 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 74968 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

Графики не действуют: Укрэнерго заявило об аварийных отключениях света в большинстве регионов из-за последствий атак рф

Киев • УНН

 • 11635 просмотра

В Украине введены аварийные отключения электроэнергии в большинстве регионов. Это связано с последствиями массированных атак рф на энергосистему и сложной ситуацией.

Графики не действуют: Укрэнерго заявило об аварийных отключениях света в большинстве регионов из-за последствий атак рф

Аварийные отключения электроэнергии введены в большинстве регионов Украины из-за последствий предыдущих массированных атак рф на энергетику и сложной ситуации в энергосистеме, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме - в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Причина введения ограничений - последствия предыдущих ракетно-дроновых атак на энергообъекты

- подчеркнули в Укрэнерго.

В компании отметили, что "предварительно обнародованные графики обесточивания – пока не действуют".

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме

- указали в Укрэнерго.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

"Если у вас сейчас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - подчеркнули в Укрэнерго.

Экстренные отключения света охватили Киев и ряд областей: кого затронуло20.11.25, 15:16 • 3190 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина