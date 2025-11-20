Графики не действуют: Укрэнерго заявило об аварийных отключениях света в большинстве регионов из-за последствий атак рф

Аварийные отключения электроэнергии введены в большинстве регионов Украины из-за последствий предыдущих массированных атак рф на энергетику и сложной ситуации в энергосистеме, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме - в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Причина введения ограничений - последствия предыдущих ракетно-дроновых атак на энергообъекты

В компании отметили, что "предварительно обнародованные графики обесточивания – пока не действуют".

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме