Графики не действуют: Укрэнерго заявило об аварийных отключениях света в большинстве регионов из-за последствий атак рф
Киев • УНН
В Украине введены аварийные отключения электроэнергии в большинстве регионов. Это связано с последствиями массированных атак рф на энергосистему и сложной ситуацией.
Аварийные отключения электроэнергии введены в большинстве регионов Украины из-за последствий предыдущих массированных атак рф на энергетику и сложной ситуации в энергосистеме, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме - в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Причина введения ограничений - последствия предыдущих ракетно-дроновых атак на энергообъекты
В компании отметили, что "предварительно обнародованные графики обесточивания – пока не действуют".
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме
Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.
"Если у вас сейчас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - подчеркнули в Укрэнерго.
