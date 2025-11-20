$42.090.00
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
13:09 • 24498 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
12:48 • 17636 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
12:24 • 34603 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 34803 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
08:56 • 50143 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
20 листопада, 08:21 • 28675 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
20 листопада, 07:57 • 25680 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
20 листопада, 07:11 • 43654 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
20 листопада, 06:00 • 38019 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Графіки не діють: Укренерго заявило про аварійні відключення світла у більшості регіонів через наслідки атак рф

Київ • УНН

 • 1992 перегляди

В Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії у більшості регіонів. Це пов'язано з наслідками масованих атак РФ на енергосистему та складною ситуацією.

Графіки не діють: Укренерго заявило про аварійні відключення світла у більшості регіонів через наслідки атак рф

Аварійні відключення електроенергії ввели у більшості регіонів України через наслідки попередніх масованих атак рф на енергетику і складну ситуацію в енергосистемі, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Через складну ситуацію в енергосистемі - у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина запровадження обмежень - наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

- наголосили в Укренерго.

У компанії зазначили, що "попередньо оприлюднені графіки знеструмлення – наразі не діють".

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

- вказали в Укренерго.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

"Якщо у вас зараз є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!" - наголосили в Укренерго.

Екстрені відключення світла охопили Київ та низку областей: кого зачепило20.11.25, 15:16

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна