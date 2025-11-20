Графіки не діють: Укренерго заявило про аварійні відключення світла у більшості регіонів через наслідки атак рф
Київ • УНН
В Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії у більшості регіонів. Це пов'язано з наслідками масованих атак РФ на енергосистему та складною ситуацією.
Аварійні відключення електроенергії ввели у більшості регіонів України через наслідки попередніх масованих атак рф на енергетику і складну ситуацію в енергосистемі, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
Через складну ситуацію в енергосистемі - у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина запровадження обмежень - наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
У компанії зазначили, що "попередньо оприлюднені графіки знеструмлення – наразі не діють".
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
"Якщо у вас зараз є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!" - наголосили в Укренерго.
Екстрені відключення світла охопили Київ та низку областей: кого зачепило20.11.25, 15:16 • 1512 переглядiв