Графіки не діють: Укренерго заявило про аварійні відключення світла у більшості регіонів через наслідки атак рф

Аварійні відключення електроенергії ввели у більшості регіонів України через наслідки попередніх масованих атак рф на енергетику і складну ситуацію в енергосистемі, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Через складну ситуацію в енергосистемі - у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина запровадження обмежень - наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

У компанії зазначили, що "попередньо оприлюднені графіки знеструмлення – наразі не діють".

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі