Государство поможет Киеву подготовить жилой фонд к следующей зиме - Свириденко
Киев • УНН
Правительство профинансирует закупку аккумуляторов и генераторов для лифтов и систем киевских домов. КГГА должна сформировать список объектов в течение 30 дней.
Государство поможет Киеву подготовить жилой фонд к следующей зиме. Жилые многоэтажки столицы в рамках экспериментального проекта будут оборудованы средствами резервного питания. Соответствующее постановление приняли сегодня на выездном заседании Правительства. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.
Детали
По словам Главы Правительства, государство профинансирует закупку и установку аккумуляторов, инверторов и генераторов для обеспечения работы лифтов и инженерных систем, а также освещения мест общего пользования.
Оборудование закупят за счет государства. На стороне жильцов останется эксплуатация: закупка топлива, техническое обслуживание и ремонт.
Участие в проекте является добровольным — решение принимают совладельцы многоквартирных домов.
Постановление создает правовые основания для реализации программы, а также упрощает необходимые для этого разрешительные процедуры по строительству и землеотводу
Юлия Свириденко отметила, что КГГА в течение 30 дней должна сформировать перечень домов, соответствующих критериям программы, и определить потребность в финансировании. После этого Правительство примет отдельное решение о выделении средств.
Программа для Киева будет реализовываться как пилотный проект. Изучаем целесообразность и возможности ее расширения на другие города
Отмечается, что экспериментальный проект обеспечения системами резервного питания многоэтажек Киева является составной частью планов устойчивости регионов - комплекса мер для подготовки энергосистемы и ЖКХ к следующему отопительному сезону. Планы устойчивости регионов разработаны Правительством совместно с ОВА и органами местного самоуправления.
