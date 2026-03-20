Ексклюзив
17:00 • 5192 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
15:55 • 17777 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
14:50 • 15080 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
13:16 • 25763 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відео
Ексклюзив
20 березня, 11:43 • 15953 перегляди
Компанії не поспішають приєднуватись до Defence City через недосконалість законодавства - юрист
На 98-му році помер патріарх Філарет
В Україні починає діяти кешбек на пальне - що треба знати
Держава допоможе Києву підготувати житловий фонд до наступної зими - Свириденко

Київ • УНН

 • 2534 перегляди

Уряд профінансує закупівлю акумуляторів та генераторів для ліфтів і систем київських будинків. КМДА має сформувати список об'єктів протягом 30 днів.

Держава допоможе Києву підготувати житловий фонд до наступної зими - Свириденко

Держава допоможе Києву підготувати житловий фонд до наступної зими. Житлові багатоповерхівки столиці в рамках експериментального проекту будуть обладнані засобами резервного живлення. Відповідну постанову ухвалили сьогодні на виїзному засіданні Уряду. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, пише УНН.

Деталі

За словами Очільниці Уряду, держава профінансує закупівлю та встановлення акумуляторів, інверторів і генераторів для забезпечення роботи ліфтів та інженерних систем, а також освітлення місць загального користування. 

Обладнання закуплять коштом держави. На стороні мешканців залишиться експлуатація: закупівля палива, технічне обслуговування та ремонт.

Участь у проекті є добровільною — рішення ухвалюють співвласники багатоквартирних будинків.

Постанова створює правові підстави для реалізації програми, а також спрощує необхідні для цього дозвільні процедури по будівництву і землевідведенню

- підкреслила прем’єр-міністр.

Юлія Свириденко зазначила, що КМДА  впродовж 30 днів має сформувати перелік будинків, які відповідають критеріям програми, і визначити потребу у фінансуванні. Після цього Уряд прийме окреме рішення про виділення коштів.

Програма для Києва реалізовуватиметься як пілотний проект. Вивчаємо доцільність і можливості її розширення на інші міста

- зауважила прем’єр-міністр.

Зазначається, що експериментальний проект забезпечення системами резервного живлення багатоповерхівок Києва є складовою планів стійкості регіонів - комплексу заходів для підготовки енергосистеми і ЖКГ до наступного опалювального сезону. Плани стійкості регіонів розроблені Урядом спільно з ОВА і органами місцевого самоврядування.

