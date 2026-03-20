Держава допоможе Києву підготувати житловий фонд до наступної зими - Свириденко
Київ • УНН
Уряд профінансує закупівлю акумуляторів та генераторів для ліфтів і систем київських будинків. КМДА має сформувати список об'єктів протягом 30 днів.
Держава допоможе Києву підготувати житловий фонд до наступної зими. Житлові багатоповерхівки столиці в рамках експериментального проекту будуть обладнані засобами резервного живлення. Відповідну постанову ухвалили сьогодні на виїзному засіданні Уряду. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, пише УНН.
Деталі
За словами Очільниці Уряду, держава профінансує закупівлю та встановлення акумуляторів, інверторів і генераторів для забезпечення роботи ліфтів та інженерних систем, а також освітлення місць загального користування.
Обладнання закуплять коштом держави. На стороні мешканців залишиться експлуатація: закупівля палива, технічне обслуговування та ремонт.
Участь у проекті є добровільною — рішення ухвалюють співвласники багатоквартирних будинків.
Постанова створює правові підстави для реалізації програми, а також спрощує необхідні для цього дозвільні процедури по будівництву і землевідведенню
Юлія Свириденко зазначила, що КМДА впродовж 30 днів має сформувати перелік будинків, які відповідають критеріям програми, і визначити потребу у фінансуванні. Після цього Уряд прийме окреме рішення про виділення коштів.
Програма для Києва реалізовуватиметься як пілотний проект. Вивчаємо доцільність і можливості її розширення на інші міста
Зазначається, що експериментальний проект забезпечення системами резервного живлення багатоповерхівок Києва є складовою планів стійкості регіонів - комплексу заходів для підготовки енергосистеми і ЖКГ до наступного опалювального сезону. Плани стійкості регіонів розроблені Урядом спільно з ОВА і органами місцевого самоврядування.
Київ представив план стійкості, але він потребує доопрацювання - Свириденко20.03.26, 16:32 • 2060 переглядiв