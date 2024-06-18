"Условия", озвученные российским президентом владимиром путиным 14 июня, в частности требование о разоружении Украины, противоречат здравому смыслу и Уставу ООН. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга 17 июня, пишет УНН.

Представитель Госдепа обратился к вопросу Саммита мира, к которому присоединилась и вице-президент США Камала Харрис, "чтобы обсудить рамочные принципы относительно мира в Украине". "Участники мероприятия подтвердили свою поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Они обсудили жизненно важное сотрудничество в сфере глобальной продовольственной безопасности, ядерной безопасности и катастрофических гуманитарных последствий войны", - указал Миллер.

В москве у президента путина был другой месседж: еще одно максималистское заявление, которое призвало Украину отдать даже большую часть своей суверенной территории, чем та, что сейчас оккупирована россией, еще до начала переговоров. Президент путин требовал от Украины согласиться на разоружение, чтобы она была уязвимой к будущей агрессии со стороны россии. Ни одна ответственная нация не может сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН. Это противоречит базовой морали. Это противоречит элементарному здравому смыслу. Понятно, что россия не готова к любым серьезным, добросовестным дискуссиям. Действия россии демонстрируют это особенно четко, поскольку она продолжает свои кампании бомбардировки критической инфраструктуры Украины, угрожает кораблям в Черном море и принудительно перемещает десятки тысяч украинских детей - отметил Миллер.

На просьбу прокомментировать то, что не все страны-участники подписали итоговое коммюнике саммита, представитель Госдепа ответил, что считает количество участников и подписантов значительным.

"Каждая страна должна говорить за себя, и каждая страна должна принимать решения для себя. Но если посмотреть на поддержку, которую получила Украина, было более 90 стран, которые посетили этот Саммит мира. Было более 80 стран и международных организаций, которые подписали заключительное коммюнике. Мы считаем, что обе эти цифры являются очень значительным доказательством поддержки Украины, и не просто для мира, а для справедливого и длительного мира, то, что, как мы всегда четко заявляли, является важным. И мы собираемся продолжать работать, чтобы убедиться, что Украина имеет то, что ей нужно, чтобы защитить себя сейчас, и мы собираемся продолжать работать, чтобы попытаться обеспечить справедливый и длительный мир. И мы приветствуем поддержку десятков и десятков других стран мира в этом отношении", - подчеркнул он.

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